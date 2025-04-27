Касса России: «Денискины рассказы» стартовали с третьей строчки

Лидером проката остается «Кракен»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 27.04.2025 1 КРАКЕН

CP 2 1923 174 300 000

$2 116 319 90 640

$1 101 3,0% 397 800 000

$4 816 564 2 БАТЯ 2. ДЕД

CP 4 1225 92 300 000

$1 120 690 75 347

$915 -18,5% 1 344 300 000

$15 899 468 3 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

AK 1 2182 58 153 596

$706 090 26 652

$324 - 58 153 596

$706 090 4 ОНО. НОВАЯ ГЛАВА 1

It Feeds KNLG 1 1053 27 098 650

$329 027 25 735

$312 - 27 098 650

$329 027 5 MINECRAFT В КИНО 2

Minecraft - 3 114 21 910 238

$266 030 192 195

$2 334 -19,5% 119 062 306

$1 382 998 6 ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 3

SMKT 2 96 9 152 074

$111 123 95 334

$1 158 -47,3% 32 784 184

$396 951 7 ДЖУН И ДЖОН

June and John VLG 1 497 7 603 969

$92 326 15 300

$186 - 7 651 125

$92 899 8 ПОЧТАРЬ

NMG 1 1277 7 040 187

$85 481 5 513

$67 - 7 040 187

$85 481 9 РЕЙС НАВЫЛЕТ

Fight or Flight VLG 2 957 6 706 912

$81 434 7 008

$85 -49,8% 25 679 034

$310 922 10 МАСТЕР 4

A Working Man GF 5 323 6 405 676

$77 777 19 832

$241 -26,8% 288 757 696

$3 429 019 ИТОГО TOP-10: 410 671 302

$4 986 296

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.36 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 Суммированные сборы

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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