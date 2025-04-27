Касса России: «Денискины рассказы» стартовали с третьей строчки
Лидером проката остается «Кракен»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 27.04.2025
|1
|CP
|2
|1923
|174 300 000
$2 116 319
|90 640
$1 101
|3,0%
|397 800 000
$4 816 564
|2
|CP
|4
|1225
|92 300 000
$1 120 690
|75 347
$915
|-18,5%
|1 344 300 000
$15 899 468
|3
|AK
|1
|2182
|58 153 596
$706 090
|26 652
$324
|-
|58 153 596
$706 090
|4
|
ОНО. НОВАЯ ГЛАВА 1
It Feeds
|KNLG
|1
|1053
|27 098 650
$329 027
|25 735
$312
|-
|27 098 650
$329 027
|5
|
MINECRAFT В КИНО 2
Minecraft
|-
|3
|114
|21 910 238
$266 030
|192 195
$2 334
|-19,5%
|119 062 306
$1 382 998
|6
|SMKT
|2
|96
|9 152 074
$111 123
|95 334
$1 158
|-47,3%
|32 784 184
$396 951
|7
|
ДЖУН И ДЖОН
June and John
|VLG
|1
|497
|7 603 969
$92 326
|15 300
$186
|-
|7 651 125
$92 899
|8
|NMG
|1
|1277
|7 040 187
$85 481
|5 513
$67
|-
|7 040 187
$85 481
|9
|
РЕЙС НАВЫЛЕТ
Fight or Flight
|VLG
|2
|957
|6 706 912
$81 434
|7 008
$85
|-49,8%
|25 679 034
$310 922
|10
|
МАСТЕР 4
A Working Man
|GF
|5
|323
|6 405 676
$77 777
|19 832
$241
|-26,8%
|288 757 696
$3 429 019
|ИТОГО TOP-10:
|410 671 302
$4 986 296
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.36 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Кракен» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 17.04.2025)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- LC - Люкс Синема
- LONF - LOONAFILM
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PLK - ПилотКино
- PRD - Парадиз
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
28.04.2025 Автор: БК