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Предварительная касса уикенда №17 24.04 - 27.04.2025


Касса России: «Денискины рассказы» стартовали с третьей строчки

Лидером проката остается «Кракен»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 27.04.2025
1 CP 2 1923 174 300 000
$2 116 319		 90 640
$1 101		 3,0% 397 800 000
$4 816 564
2 CP 4 1225 92 300 000
$1 120 690		 75 347
$915		 -18,5% 1 344 300 000
$15 899 468
3 AK 1 2182 58 153 596
$706 090		 26 652
$324		 - 58 153 596
$706 090
4 KNLG 1 1053 27 098 650
$329 027		 25 735
$312		 - 27 098 650
$329 027
5 - 3 114 21 910 238
$266 030		 192 195
$2 334		 -19,5% 119 062 306
$1 382 998
6 SMKT 2 96 9 152 074
$111 123		 95 334
$1 158		 -47,3% 32 784 184
$396 951
7
ДЖУН И ДЖОН
June and John
 VLG 1 497 7 603 969
$92 326		 15 300
$186		 - 7 651 125
$92 899
8 NMG 1 1277 7 040 187
$85 481		 5 513
$67		 - 7 040 187
$85 481
9
РЕЙС НАВЫЛЕТ
Fight or Flight
 VLG 2 957 6 706 912
$81 434		 7 008
$85		 -49,8% 25 679 034
$310 922
10
МАСТЕР 4
A Working Man
 GF 5 323 6 405 676
$77 777		 19 832
$241		 -26,8% 288 757 696
$3 429 019
  ИТОГО TOP-10:   410 671 302
$4 986 296		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.36 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 Суммированные сборы
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Кракен» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 17.04.2025)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
LC - Люкс Синема
LONF - LOONAFILM
MVK - MVK
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

28.04.2025 Автор: БК