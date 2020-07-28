Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 году

Лента смогла заработать 121,5 млн рублей

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 86.55 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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