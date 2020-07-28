Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 году
Лента смогла заработать 121,5 млн рублей
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 28.07.2024
|1
|
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
Longlegs
|AK
|1
|1251
|121 521 685
$1 404 063
|97 140
$1 122
|-
|121 754 449
$1 406 753
|2
|
ГАДКИЙ Я 4 1
Despicable Me 4
|-
|3
|198
|77 188 680
$891 839
|389 842
$4 504
|-11,5%
|377 613 923
$4 297 905
|3
|AK
|2
|1935
|52 635 573
$608 152
|27 202
$314
|-28,4%
|161 771 844
$1 836 438
|4
|AK
|3
|1259
|21 561 780
$249 125
|17 126
$198
|-33,9%
|139 843 246
$1 591 660
|5
|
МАДАМ КЛИКО 2
Widow Clicquot
|GF
|2
|368
|10 546 777
$121 858
|28 660
$331
|-39,3%
|37 223 288
$422 560
|6
|NKI
|1
|1776
|7 778 445
$89 872
|4 380
$51
|-
|7 778 445
$89 872
|7
|VLG
|6
|352
|7 246 424
$83 725
|20 586
$238
|-29,8%
|235 543 399
$2 850 580
|8
|
ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ
Boonie Bears: Time Twist
|CP
|1
|1270
|7 100 000
$82 034
|5 591
$65
|-
|7 100 000
$82 034
|9
|
СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 3
Boneуard
|GF
|1
|391
|5 755 037
$66 494
|14 719
$170
|-
|5 755 037
$66 494
|10
|NKI
|3
|1671
|5 367 134
$62 012
|3 212
$37
|-56,8%
|53 766 756
$611 959
|ИТОГО TOP-10:
|316 701 535
$3 659 174
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 86.55 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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25.07.2024
ОНА ТАНЦУЕТ (RFLF), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера кино
- CP - Централ Партнершип
- CS - Cinemaus Studio
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- PRD - Парадиз
- RFLF - Reflexion Films
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
29.07.2024 Автор: БК