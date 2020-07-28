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Предварительная касса уикенда №2848 25.07 - 28.07.2024


Касса России: «Собиратель душ» показал лучший старт для иностранного кино в 2024 году

Лента смогла заработать 121,5 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 28.07.2024
1 AK 1 1251 121 521 685
$1 404 063		 97 140
$1 122		 - 121 754 449
$1 406 753
2
ГАДКИЙ Я 4 1
Despicable Me 4
 - 3 198 77 188 680
$891 839		 389 842
$4 504		 -11,5% 377 613 923
$4 297 905
3 AK 2 1935 52 635 573
$608 152		 27 202
$314		 -28,4% 161 771 844
$1 836 438
4 AK 3 1259 21 561 780
$249 125		 17 126
$198		 -33,9% 139 843 246
$1 591 660
5
МАДАМ КЛИКО 2
Widow Clicquot
 GF 2 368 10 546 777
$121 858		 28 660
$331		 -39,3% 37 223 288
$422 560
6 NKI 1 1776 7 778 445
$89 872		 4 380
$51		 - 7 778 445
$89 872
7 VLG 6 352 7 246 424
$83 725		 20 586
$238		 -29,8% 235 543 399
$2 850 580
8 CP 1 1270 7 100 000
$82 034		 5 591
$65		 - 7 100 000
$82 034
9 GF 1 391 5 755 037
$66 494		 14 719
$170		 - 5 755 037
$66 494
10 NKI 3 1671 5 367 134
$62 012		 3 212
$37		 -56,8% 53 766 756
$611 959
  ИТОГО TOP-10:   316 701 535
$3 659 174		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 86.55 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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25.07.2024

ОНА ТАНЦУЕТ (RFLF), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера кино
CP - Централ Партнершип
CS - Cinemaus Studio
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
RFLF - Reflexion Films
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга
WP - World Pictures

29.07.2024 Автор: БК