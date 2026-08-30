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Предварительная касса уикенда №35 27.08 - 30.08.2026


Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать

Параллельный прокат во главе с новым «Человеком-пауком» принес еще 548 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 30.08.2026
1 - 2 1 548 008 973
$6 502 242		 548 008 973
$6 502 242		 -44,1% 1 529 173 419
$17 962 803
2 VLG 1 2160 93 291 857
$1 106 928		 43 191
$512		 - 94 213 233
$1 117 860
3 AK 4 2102 77 991 848
$925 390		 37 104
$440		 -35,1% 887 609 435
$10 967 619
4
МЯТЕЖ
Mutiny
 AK 1 1744 63 529 197
$753 787		 36 427
$432		 - 64 007 408
$759 461
5 VLG 4 960 23 396 226
$277 601		 24 371
$289		 -36,7% 281 367 320
$3 476 675
6
МАЙКЛ
Michael
 VLG 14 187 5 845 573
$69 359		 31 260
$371		 -46,5% 2 305 053 028
$32 511 326
7 PVZGL 1 187 5 243 664
$62 217		 28 041
$333		 - 5 243 664
$62 217
8 EXP 1 492 4 761 209
$56 493		 9 677
$115		 - 4 809 149
$57 062
9 WP 1 446 4 584 960
$54 402		 10 280
$122		 - 4 584 960
$54 402
10 CAO 3 197 4 277 205
$50 750		 21 712
$258		 -68,3% 64 750 144
$780 122
  ИТОГО TOP-10:   830 930 712
$9 859 168		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.28 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: пиратские релизы во главе с новым «Человеком-пауком» возглавили прокат (Предварительные сборы уикенда 20.08.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CKINO - Центр кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
LEO - Леона
NKI - Наше кино
PVZGL - Про:взгляд
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

31.08.2026 Автор: БК