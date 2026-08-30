Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать

Параллельный прокат во главе с новым «Человеком-пауком» принес еще 548 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 30.08.2026 1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 1

Spider-Man: Brand New Day - 2 1 548 008 973

$6 502 242 548 008 973

$6 502 242 -44,1% 1 529 173 419

$17 962 803 2 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

VLG 1 2160 93 291 857

$1 106 928 43 191

$512 - 94 213 233

$1 117 860 3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 4 2102 77 991 848

$925 390 37 104

$440 -35,1% 887 609 435

$10 967 619 4 МЯТЕЖ

Mutiny AK 1 1744 63 529 197

$753 787 36 427

$432 - 64 007 408

$759 461 5 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ

VLG 4 960 23 396 226

$277 601 24 371

$289 -36,7% 281 367 320

$3 476 675 6 МАЙКЛ

Michael VLG 14 187 5 845 573

$69 359 31 260

$371 -46,5% 2 305 053 028

$32 511 326 7 ПЕНТХАУС 2

PVZGL 1 187 5 243 664

$62 217 28 041

$333 - 5 243 664

$62 217 8 КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ ГРОУВ

Hive EXP 1 492 4 761 209

$56 493 9 677

$115 - 4 809 149

$57 062 9 КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ 3

The Summoning WP 1 446 4 584 960

$54 402 10 280

$122 - 4 584 960

$54 402 10 КРУШЕНИЕ РЕЙСА 4

Deep Water CAO 3 197 4 277 205

$50 750 21 712

$258 -68,3% 64 750 144

$780 122 ИТОГО TOP-10: 830 930 712

$9 859 168

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.28 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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