Касса России: пиратские релизы продолжают лидировать
Параллельный прокат во главе с новым «Человеком-пауком» принес еще 548 млн рублей
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 30.08.2026
|1
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ 1
Spider-Man: Brand New Day
|-
|2
|1
|548 008 973
$6 502 242
|548 008 973
$6 502 242
|-44,1%
|1 529 173 419
$17 962 803
|2
|VLG
|1
|2160
|93 291 857
$1 106 928
|43 191
$512
|-
|94 213 233
$1 117 860
|3
|AK
|4
|2102
|77 991 848
$925 390
|37 104
$440
|-35,1%
|887 609 435
$10 967 619
|4
|
МЯТЕЖ
Mutiny
|AK
|1
|1744
|63 529 197
$753 787
|36 427
$432
|-
|64 007 408
$759 461
|5
|VLG
|4
|960
|23 396 226
$277 601
|24 371
$289
|-36,7%
|281 367 320
$3 476 675
|6
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|14
|187
|5 845 573
$69 359
|31 260
$371
|-46,5%
|2 305 053 028
$32 511 326
|7
|
ПЕНТХАУС 2
|PVZGL
|1
|187
|5 243 664
$62 217
|28 041
$333
|-
|5 243 664
$62 217
|8
|EXP
|1
|492
|4 761 209
$56 493
|9 677
$115
|-
|4 809 149
$57 062
|9
|
КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ 3
The Summoning
|WP
|1
|446
|4 584 960
$54 402
|10 280
$122
|-
|4 584 960
$54 402
|10
|
КРУШЕНИЕ РЕЙСА 4
Deep Water
|CAO
|3
|197
|4 277 205
$50 750
|21 712
$258
|-68,3%
|64 750 144
$780 122
|ИТОГО TOP-10:
|830 930 712
$9 859 168
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 84.28 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы во главе с новым «Человеком-пауком» возглавили прокат (Предварительные сборы уикенда 20.08.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- LEO - Леона
- NKI - Наше кино
- PVZGL - Про:взгляд
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
31.08.2026 Автор: БК