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Предварительная касса уикенда №2767 05.01 - 08.01.2023


Касса России: «Чебурашка» ожидаемо возглавил уикенд

В тройку лидеров также вошли «Иван Царевич и Серый волк 5» и «Непослушник 2»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 08.01.2023
1 CP 2 2245 1 521 700 000
$21 633 494		 677 817
$9 636		 - 2 924 500 000
$40 999 579
2 VLG 2 2024 146 267 298
$2 079 433		 72 266
$1 027		 - 401 874 039
$5 634 011
3 CRP 4 1700 93 260 752
$1 325 857		 54 859
$780		 - 450 997 024
$7 118 009
4 AK 3 1657 68 745 758
$977 335		 41 488
$590		 - 276 248 792
$3 916 756
5 VLG 3 1853 52 830 241
$751 070		 28 511
$405		 - 228 450 702
$3 239 057
6 EXP 1 581 34 928 609
$496 568		 60 118
$855		 - 34 928 609
$496 568
7 VLG 6 599 29 365 296
$417 476		 49 024
$697		 - 566 433 146
$9 304 092
8 CP 3 1488 27 800 000
$395 223		 18 683
$266		 - 160 500 000
$2 275 627
9 SMKT 10 1 18 214 946
$258 956		 18 214 946
$258 956		 - 54 787 963
$889 126
10 ABK / GORK 2 858 16 883 392
$240 025		 19 678
$280		 - 53 582 148
$751 187
  ИТОГО TOP-10:   2 009 996 292
$28 575 438		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.34 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
ABK - АВК’PRO
AK - Атмосфера кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
GORK - Киностудия им. Горького
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

09.01.2023 Автор: БК