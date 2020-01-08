Касса России: «Чебурашка» ожидаемо возглавил уикенд

В тройку лидеров также вошли «Иван Царевич и Серый волк 5» и «Непослушник 2»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 08.01.2023 1 ЧЕБУРАШКА

CP 2 2245 1 521 700 000

$21 633 494 677 817

$9 636 - 2 924 500 000

$40 999 579 2 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5

VLG 2 2024 146 267 298

$2 079 433 72 266

$1 027 - 401 874 039

$5 634 011 3 НЕПОСЛУШНИК 2 1

CRP 4 1700 93 260 752

$1 325 857 54 859

$780 - 450 997 024

$7 118 009 4 МИРА

AK 3 1657 68 745 758

$977 335 41 488

$590 - 276 248 792

$3 916 756 5 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

VLG 3 1853 52 830 241

$751 070 28 511

$405 - 228 450 702

$3 239 057 6 АСТРАЛ: ПОТОМСТВО

Leave EXP 1 581 34 928 609

$496 568 60 118

$855 - 34 928 609

$496 568 7 ЕЛКИ 9

VLG 6 599 29 365 296

$417 476 49 024

$697 - 566 433 146

$9 304 092 8 БЫВШИЕ. HAPPY END

CP 3 1488 27 800 000

$395 223 18 683

$266 - 160 500 000

$2 275 627 9 ТРИ ДОБРЫХ ДЕЛА 2

SMKT 10 1 18 214 946

$258 956 18 214 946

$258 956 - 54 787 963

$889 126 10 ЕЛКИ—ИГОЛКИ 3

ABK / GORK 2 858 16 883 392

$240 025 19 678

$280 - 53 582 148

$751 187 ИТОГО TOP-10: 2 009 996 292

$28 575 438

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.34 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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