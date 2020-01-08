Касса России: «Чебурашка» ожидаемо возглавил уикенд
В тройку лидеров также вошли «Иван Царевич и Серый волк 5» и «Непослушник 2»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 08.01.2023
|1
|CP
|2
|2245
|1 521 700 000
$21 633 494
|677 817
$9 636
|-
|2 924 500 000
$40 999 579
|2
|VLG
|2
|2024
|146 267 298
$2 079 433
|72 266
$1 027
|-
|401 874 039
$5 634 011
|3
|CRP
|4
|1700
|93 260 752
$1 325 857
|54 859
$780
|-
|450 997 024
$7 118 009
|4
|AK
|3
|1657
|68 745 758
$977 335
|41 488
$590
|-
|276 248 792
$3 916 756
|5
|VLG
|3
|1853
|52 830 241
$751 070
|28 511
$405
|-
|228 450 702
$3 239 057
|6
|
АСТРАЛ: ПОТОМСТВО
Leave
|EXP
|1
|581
|34 928 609
$496 568
|60 118
$855
|-
|34 928 609
$496 568
|7
|VLG
|6
|599
|29 365 296
$417 476
|49 024
$697
|-
|566 433 146
$9 304 092
|8
|CP
|3
|1488
|27 800 000
$395 223
|18 683
$266
|-
|160 500 000
$2 275 627
|9
|SMKT
|10
|1
|18 214 946
$258 956
|18 214 946
$258 956
|-
|54 787 963
$889 126
|10
|ABK / GORK
|2
|858
|16 883 392
$240 025
|19 678
$280
|-
|53 582 148
$751 187
|ИТОГО TOP-10:
|2 009 996 292
$28 575 438
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.34 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: лидерство удерживает «Непослушник 2» (Предварительные сборы уикенда 22.12.2022)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- ABK - АВК’PRO
- AK - Атмосфера кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- CRP - Каропрокат
- EXP - Экспонента Фильм
- GORK - Киностудия им. Горького
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
09.01.2023 Автор: БК