Касса России: лидерство удерживает «Сердце пармы»
«Волшебники» стартуют с четвертого места
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 13.11.2022
|1
|CP
|6
|857
|57 400 000
$940 059
|66 978
$1 097
|-46,4%
|769 000 000
$12 946 128
|2
|CP
|2
|1785
|55 100 000
$902 391
|30 868
$506
|-17,7%
|137 100 000
$2 224 927
|3
|VLG
|2
|1575
|34 808 007
$570 062
|22 100
$362
|-42,0%
|111 284 607
$1 805 982
|4
|NKI
|1
|1855
|29 936 492
$490 280
|16 138
$264
|-
|30 839 211
$505 064
|5
|CP
|3
|1090
|21 800 000
$357 026
|20 000
$328
|-66,1%
|203 300 000
$3 309 458
|6
|NKI
|3
|1356
|20 502 558
$335 777
|15 120
$248
|-64,9%
|147 725 676
$2 404 781
|7
|
НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО 1
Old Man
|CPF
|1
|721
|14 190 906
$232 409
|19 682
$322
|-
|14 190 906
$232 409
|8
|CP
|1
|1093
|13 200 000
$216 181
|12 077
$198
|-
|14 300 000
$234 196
|9
|CRP
|3
|1023
|12 791 093
$209 484
|12 504
$205
|-75,4%
|141 862 623
$2 309 338
|10
|
В ЭФИРЕ 3
On the Line
|GF
|2
|541
|6 452 506
$105 675
|11 927
$195
|-65,3%
|30 325 174
$492 132
|ИТОГО TOP-10:
|266 181 562
$4 359 344
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.06 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- ART - Артхаус
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- CRP - Каропрокат
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RWV - Russian World Vision
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
14.11.2022 Автор: БК