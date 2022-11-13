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Предварительная касса уикенда №46 10.11 - 13.11.2022


Касса России: лидерство удерживает «Сердце пармы»

«Волшебники» стартуют с четвертого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 13.11.2022
1 CP 6 857 57 400 000
$940 059		 66 978
$1 097		 -46,4% 769 000 000
$12 946 128
2 CP 2 1785 55 100 000
$902 391		 30 868
$506		 -17,7% 137 100 000
$2 224 927
3 VLG 2 1575 34 808 007
$570 062		 22 100
$362		 -42,0% 111 284 607
$1 805 982
4 NKI 1 1855 29 936 492
$490 280		 16 138
$264		 - 30 839 211
$505 064
5 CP 3 1090 21 800 000
$357 026		 20 000
$328		 -66,1% 203 300 000
$3 309 458
6 NKI 3 1356 20 502 558
$335 777		 15 120
$248		 -64,9% 147 725 676
$2 404 781
7 CPF 1 721 14 190 906
$232 409		 19 682
$322		 - 14 190 906
$232 409
8 CP 1 1093 13 200 000
$216 181		 12 077
$198		 - 14 300 000
$234 196
9 CRP 3 1023 12 791 093
$209 484		 12 504
$205		 -75,4% 141 862 623
$2 309 338
10
В ЭФИРЕ 3
On the Line
 GF 2 541 6 452 506
$105 675		 11 927
$195		 -65,3% 30 325 174
$492 132
  ИТОГО TOP-10:   266 181 562
$4 359 344		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.06 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


ART - Артхаус
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RWV - Russian World Vision
SMKT - Самокат
VLG - Вольга

14.11.2022 Автор: БК