Касса России: лидерство удерживает «Сердце пармы»

«Волшебники» стартуют с четвертого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 13.11.2022 1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ

CP 6 857 57 400 000

$940 059 66 978

$1 097 -46,4% 769 000 000

$12 946 128 2 ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР

CP 2 1785 55 100 000

$902 391 30 868

$506 -17,7% 137 100 000

$2 224 927 3 ЛЮБОВНИКИ

VLG 2 1575 34 808 007

$570 062 22 100

$362 -42,0% 111 284 607

$1 805 982 4 ВОЛШЕБНИКИ

NKI 1 1855 29 936 492

$490 280 16 138

$264 - 30 839 211

$505 064 5 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ

CP 3 1090 21 800 000

$357 026 20 000

$328 -66,1% 203 300 000

$3 309 458 6 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА

NKI 3 1356 20 502 558

$335 777 15 120

$248 -64,9% 147 725 676

$2 404 781 7 НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО 1

Old Man CPF 1 721 14 190 906

$232 409 19 682

$322 - 14 190 906

$232 409 8 ПО-МУЖСКИ

CP 1 1093 13 200 000

$216 181 12 077

$198 - 14 300 000

$234 196 9 ГРОЗНЫЙ ПАПА 2

CRP 3 1023 12 791 093

$209 484 12 504

$205 -75,4% 141 862 623

$2 309 338 10 В ЭФИРЕ 3

On the Line GF 2 541 6 452 506

$105 675 11 927

$195 -65,3% 30 325 174

$492 132 ИТОГО TOP-10: 266 181 562

$4 359 344

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.06 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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