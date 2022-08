Касса России: лучшей новинкой стал хоррор «Челюсти. Столкновение»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 21.08.2022

1 ВЫШКА 1

Fall GF 2 1409 24 397 944

$401 546 17 316

$285 -10,6% 68 626 651

$1 135 263

2 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ

Shark Bait EXP 1 1236 19 600 780

$322 593 15 858

$261 - 19 881 889

$327 220

3 МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ 2

Mia and Me: The Hero of Centopia TNL 1 1578 14 239 936

$234 364 9 024

$149 - 14 239 936

$234 364

4 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 3

Orphan: First Kill PRD 2 1004 11 475 698

$188 869 11 430

$188 -33,4% 39 162 239

$647 845

5 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА

NKI 2 1784 11 340 141

$186 638 6 357

$105 -22,4% 34 474 648

$570 300

6 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК

Paws of Fury: The Legend of Hank VLG 5 563 8 722 924

$143 564 15 494

$255 -24,8% 153 168 194

$2 792 492

7 ОДНА

NKI 11 201 5 434 442

$89 441 27 037

$445 -3,0% 326 385 666

$5 418 988

8 РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ

The King's Daughter CP 2 1015 4 800 000

$78 999 4 729

$78 -43,1% 17 700 000

$292 804

9 НОЧНОЙ РЕЖИМ

CRP 1 1132 3 900 000

$64 187 3 445

$57 - 3 900 000

$64 187

10 РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ. ПЕРЕВЫПУСК 4

What We Do in the Shadows INK 1 199 3 403 141

$56 010 17 101

$281 - 4 352 161

$71 629