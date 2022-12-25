Касса России: лидерство удерживает «Непослушник 2»

«Бывшие. Happy End» стартовали со второй строчки

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.53 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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