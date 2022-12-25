Касса России: лидерство удерживает «Непослушник 2»
«Бывшие. Happy End» стартовали со второй строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 25.12.2022
|1
|CRP
|2
|1879
|56 221 072
$797 123
|29 921
$424
|-37,9%
|173 258 704
$2 734 512
|2
|CP
|1
|1338
|50 500 000
$716 007
|37 743
$535
|-
|51 300 000
$727 350
|3
|AK
|1
|1945
|46 738 868
$662 681
|24 030
$341
|-
|65 969 050
$935 333
|4
|VLG
|1
|1899
|45 242 436
$641 464
|23 824
$338
|-
|45 441 760
$644 290
|5
|VLG
|4
|847
|43 120 233
$611 374
|50 909
$722
|-31,8%
|418 598 036
$6 875 789
|6
|CP
|0
|1255
|37 300 000
$528 853
|29 721
$421
|-
|37 300 000
$528 853
|7
|VLG
|2
|1699
|15 678 665
$222 298
|9 228
$131
|-46,1%
|50 400 492
$795 462
|8
|AK
|3
|1590
|11 757 209
$166 698
|7 394
$105
|-50,2%
|83 764 050
$1 330 856
|9
|
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 2
Triangle of Sadness
|AOF
|4
|142
|6 384 552
$90 523
|44 962
$637
|-30,7%
|57 494 748
$944 395
|10
|NKI
|3
|374
|5 341 337
$75 731
|14 282
$202
|-71,0%
|69 719 639
$1 107 716
|ИТОГО TOP-10:
|318 284 372
$4 512 752
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.53 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: прокат возглавил «Непослушник 2» (Предварительные сборы уикенда 15.12.2022)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- CRP - Каропрокат
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
26.12.2022 Автор: БК