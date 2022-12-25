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Предварительная касса уикенда №52 22.12 - 25.12.2022


Касса России: лидерство удерживает «Непослушник 2»

«Бывшие. Happy End» стартовали со второй строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 25.12.2022
1 CRP 2 1879 56 221 072
$797 123		 29 921
$424		 -37,9% 173 258 704
$2 734 512
2 CP 1 1338 50 500 000
$716 007		 37 743
$535		 - 51 300 000
$727 350
3 AK 1 1945 46 738 868
$662 681		 24 030
$341		 - 65 969 050
$935 333
4 VLG 1 1899 45 242 436
$641 464		 23 824
$338		 - 45 441 760
$644 290
5 VLG 4 847 43 120 233
$611 374		 50 909
$722		 -31,8% 418 598 036
$6 875 789
6 CP 0 1255 37 300 000
$528 853		 29 721
$421		 - 37 300 000
$528 853
7 VLG 2 1699 15 678 665
$222 298		 9 228
$131		 -46,1% 50 400 492
$795 462
8 AK 3 1590 11 757 209
$166 698		 7 394
$105		 -50,2% 83 764 050
$1 330 856
9 AOF 4 142 6 384 552
$90 523		 44 962
$637		 -30,7% 57 494 748
$944 395
10 NKI 3 374 5 341 337
$75 731		 14 282
$202		 -71,0% 69 719 639
$1 107 716
  ИТОГО TOP-10:   318 284 372
$4 512 752		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.53 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: прокат возглавил «Непослушник 2» (Предварительные сборы уикенда 15.12.2022)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
GF - Global Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

26.12.2022 Автор: БК