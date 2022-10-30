Касса России: «Либерея: Охотники за сокровищами» стартует со второй строчки

«Сердце Пармы» собрало 555 млн рублей за четыре недели проката

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 30.10.2022 1 СЕРДЦЕ ПАРМЫ

CP 4 1267 78 500 000

$1 277 877 61 957

$1 009 -21,4% 554 500 000

$9 335 017 2 ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ

CP 1 2014 72 200 000

$1 175 322 35 849

$584 - 72 200 000

$1 175 322 3 ГРОЗНЫЙ ПАПА 1

CRP 1 1732 42 522 828

$692 216 24 551

$400 - 43 052 896

$700 845 4 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА

NKI 1 1881 38 297 488

$623 433 20 360

$331 - 38 297 488

$623 433 5 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! 2

CRP 3 831 17 359 028

$282 582 20 889

$340 -37,2% 93 553 640

$1 467 278 6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ

Deadstream EXP 2 912 14 615 539

$237 922 16 026

$261 -29,9% 44 100 717

$716 037 7 МОЙ ТИГР 3

Tiger's Nest GF 2 827 8 656 605

$140 918 10 467

$170 -33,9% 26 324 956

$427 423 8 АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ 4

The Entity KNLG 1 311 6 942 720

$113 018 22 324

$363 - 6 942 720

$113 018 9 ЛАВСТОРИ

NKI 3 402 6 877 748

$111 961 17 109

$279 -59,6% 61 216 926

$960 115 10 УЖАСАЮЩИЙ 2 5

Terrifier 2 WP 1 581 5 935 256

$96 618 10 216

$166 - 5 935 256

$96 618 ИТОГО TOP-10: 291 907 212

$4 751 867

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.43 руб.

* comScore

1 По данным ЕАИС

2 По данным ЕАИС

3 По данным ЕАИС

4 По данным ЕАИС

5 По данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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