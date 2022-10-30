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Предварительная касса уикенда №44 27.10 - 30.10.2022


Касса России: «Либерея: Охотники за сокровищами» стартует со второй строчки

«Сердце Пармы» собрало 555 млн рублей за четыре недели проката

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 30.10.2022
1 CP 4 1267 78 500 000
$1 277 877		 61 957
$1 009		 -21,4% 554 500 000
$9 335 017
2 CP 1 2014 72 200 000
$1 175 322		 35 849
$584		 - 72 200 000
$1 175 322
3 CRP 1 1732 42 522 828
$692 216		 24 551
$400		 - 43 052 896
$700 845
4 NKI 1 1881 38 297 488
$623 433		 20 360
$331		 - 38 297 488
$623 433
5 CRP 3 831 17 359 028
$282 582		 20 889
$340		 -37,2% 93 553 640
$1 467 278
6 EXP 2 912 14 615 539
$237 922		 16 026
$261		 -29,9% 44 100 717
$716 037
7
МОЙ ТИГР 3
Tiger's Nest
 GF 2 827 8 656 605
$140 918		 10 467
$170		 -33,9% 26 324 956
$427 423
8 KNLG 1 311 6 942 720
$113 018		 22 324
$363		 - 6 942 720
$113 018
9 NKI 3 402 6 877 748
$111 961		 17 109
$279		 -59,6% 61 216 926
$960 115
10
УЖАСАЮЩИЙ 2 5
Terrifier 2
 WP 1 581 5 935 256
$96 618		 10 216
$166		 - 5 935 256
$96 618
  ИТОГО TOP-10:   291 907 212
$4 751 867		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.43 руб.
* comScore
1 По данным ЕАИС
2 По данным ЕАИС
3 По данным ЕАИС
4 По данным ЕАИС
5 По данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


ART - Артхаус
BN - Белые ночи
BSD - BASE Development
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
IK - Искусство кино
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
RWV - Russian World Vision
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

31.10.2022 Автор: БК