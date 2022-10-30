Касса России: «Либерея: Охотники за сокровищами» стартует со второй строчки
«Сердце Пармы» собрало 555 млн рублей за четыре недели проката
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 30.10.2022
|1
|CP
|4
|1267
|78 500 000
$1 277 877
|61 957
$1 009
|-21,4%
|554 500 000
$9 335 017
|2
|CP
|1
|2014
|72 200 000
$1 175 322
|35 849
$584
|-
|72 200 000
$1 175 322
|3
|CRP
|1
|1732
|42 522 828
$692 216
|24 551
$400
|-
|43 052 896
$700 845
|4
|NKI
|1
|1881
|38 297 488
$623 433
|20 360
$331
|-
|38 297 488
$623 433
|5
|CRP
|3
|831
|17 359 028
$282 582
|20 889
$340
|-37,2%
|93 553 640
$1 467 278
|6
|
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ
Deadstream
|EXP
|2
|912
|14 615 539
$237 922
|16 026
$261
|-29,9%
|44 100 717
$716 037
|7
|
МОЙ ТИГР 3
Tiger's Nest
|GF
|2
|827
|8 656 605
$140 918
|10 467
$170
|-33,9%
|26 324 956
$427 423
|8
|
АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ 4
The Entity
|KNLG
|1
|311
|6 942 720
$113 018
|22 324
$363
|-
|6 942 720
$113 018
|9
|NKI
|3
|402
|6 877 748
$111 961
|17 109
$279
|-59,6%
|61 216 926
$960 115
|10
|
УЖАСАЮЩИЙ 2 5
Terrifier 2
|WP
|1
|581
|5 935 256
$96 618
|10 216
$166
|-
|5 935 256
$96 618
|ИТОГО TOP-10:
|291 907 212
$4 751 867
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.43 руб.
* comScore
1 По данным ЕАИС
2 По данным ЕАИС
3 По данным ЕАИС
4 По данным ЕАИС
5 По данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- ART - Артхаус
- BN - Белые ночи
- BSD - BASE Development
- CP - Централ Партнершип
- CRP - Каропрокат
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- IK - Искусство кино
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- PIFD - Planeta Inform Film Distribution
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RR - Ракета Релизинг
- RWV - Russian World Vision
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
31.10.2022 Автор: БК