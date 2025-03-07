На «Духе огня» начался конкурс российских дебютов

В первый день публике были представлены три фильма

«Лина», режиссер Дарья Маркина

О чем. Молодая режиссерка готовится снимать фильм, пробует актеров, потом спит с ними, и они делятся друг с другом воспоминаниями из детства и рассуждают о собственных мечтах.

Впечатления. Кино о кино – жанр непростой, и выбирать его для дебюта кажется несколько самонадеянным поступком. К сожалению, ЛИНЕ не хватает истории – ее здесь почти нет, а психологизм сам по себе, в вакууме, не очень функционален. Невозможно, впрочем, отрицать или не замечать искренность, с которой Маркина в самом конце переносит на пленку сомнения своей героини. Кроме того, ЛИНУ можно прочитать и как критическое высказывание в сторону концепта успешности применительно к творческим профессиям, который с самой молодости авторов включает их в абсурдную гонку за престижем.

«Ветер», режиссер Сергей Члиянц

О чем. Мужик Иван вместе со своим знакомым, мужиком Волковым, отправляется в поисках пропитания в одиссею по Крыму. Когда-то давно здесь прошла война и все сгубила. Теперь дома Ивана ждет пронзительной красоты жена и интерьеры из Тарковского. Рыбы или дичи вокруг нет, так что Иван с товарищем, недолго думая, выходят на большую дорогу.

Впечатления. ВЕТЕР – не то притча, не то небылица, в которой мужики ходят по морю аки по суху, рыбачат Левиафана, шугаются вертолета, разряжают в человека две дюжины картечных залпов (а тот все бегает) и страшно рассуждают о смерти. Действие помещено в безвременье, вокруг соленая вода и ржавчина, и кажется, что всякая мыслимая злоба этому миру уже причинена – но, как выясняется, вся да не вся. Небылица мутирует в кошмар, от которого сжимается все внутри, а потом прорастает каким-то странным и страшным ядовитым плющом. Непонятно, что за форточка, что за калитка в будущую липкую пустоту была у Луцика и Саморядова, написавших сценарий ВЕТРА, но вот нам тоже дали в нее заглянуть.

«Наступит лето», режиссер Кирилл Султанов

О чем. Мажор Дэн (Марк Эйдельштейн) с подругой собирают вокруг себя компанию ровесников. В числе последних – уже натворивший что-то нехорошее детдомовец Никита (Микита Воронов). Сколь быстро образуется любовный треугольник, столь быстро он и рушится самым криминальным образом.

Впечатления. Идея сделать из жизни московской молодежи настоящий, черно-белый нуар с роковыми взглядами, трупами и предельно многозначительными диалогами на бумаге кажется настолько нелепой затеей, насколько это вообще возможно. Тем не менее, фильм своей эстетической независимостью даже в реальности умудряется удивить. Когда-нибудь, когда туман растает, НАСТУПИТ ЛЕТО вполне может обрести культовый статус.

Фото: кадр из фильма ВЕТЕР