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«Дух огня», конкурс российских дебютов: абьюз и сказка

Автор: Максим Острый

9 марта 2025

Завершился второй блок секции

ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА, режиссер Александр Харламов

О чем. Оперативника полиции обвиняют в убийстве собственной невесты. Теперь он должен, скрываясь от своих же коллег, найти настоящего преступника. Помогает ему в этом цифровой след жертвы, умная колонка и записи камер наблюдения.

Впечатления. Детектив, который за счет герметичности решает проблему малого бюджета, должен быть безупречен в остальных элементах. К сожалению, ЭФФЕКТУ ХАМЕЛЕОНА, даже если закрыть глаза на скромность продакшна, отчаянно не хватает темпа и логики.     

 

СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, режиссер Сергей Овечко

О чем. Сотрудница океанариума Света, еще будучи студенткой, влюбляется в своего преподавателя, профессора Рудина. Спустя десять лет другая студентка обвиняет ученого в изнасиловании, а давняя сокурсница Светы, ставшая журналисткой, заявляет, что жертв на самом деле много. Но Света, несмотря ни на что, по-прежнему испытывает к Рудину сложные чувства.

Впечатления. Дебютный полный метр Сергея Овечко подкупает местом действия (биостанция «Северная») и интригует актуальностью сюжета, но при этом как будто берет на себя слишком много. Тут сквозят религиозные вопросы (ученые изучают бессмертных медуз, первый муж Светы – будущий священник), слышно эхо движения #metoo, ощущается какая-то смутная попытка режиссера осмыслить конструкт «не все так однозначно». Нарциссизм Рудина не вызывает сомнений, профессор в рамках сценария сначала просто ведет себя как-то сомнительно, затем мы наконец все же узнаем, что произошло на биостанции, и фильм становится более определенным. Кроме того, режиссер все же понимает, что в центре этой истории должна быть именно Света – ее внутренний мир, ее переживание произошедшего, ее состояние и ее опыт.  

 

ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ, режиссер Анджей Петрас

О чем. Экранизация хорошо всем знакомой сказки Ганса Христиана Андерсена, история солдата, завладевшего волшебным огнивом.

Впечатления. Лента Петраса решена в старомодном, достаточно декларативном ключе. Музыкальные номера и общая художественно-постановочная часть заставляют, разумеется, вспомнить наследие советской сказочной киношколы. Вставки с марионетками приятно разнообразят стилистику фильма. 

 

Фото: кадр из фильма СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ

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