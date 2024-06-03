Фестиваль «Новое движение»: дебюты на разных полюсах
БК делится своими впечатлениями от конкурса
Через несколько часов на фестивале «Новое движение» вручат призы. Редактор БК Максим Острый делится своими впечатлениями от конкурсной программы смотра молодого кино.
Разнообразие фильмов в главном конкурсе «Нового движения» выразилось в двух проектах, расположенных как будто на разных полюсах. МОХ Никиты Миклушова – почти видеоарт, почти лишенное диалогов и нарратива произведение, которое при всем минимализме средств создает ощущение крайне выразительного конфликта. С одной его стороны – молодой человек, который не знает, чего он хочет, кроме как бегать по лесу между деревьев, с другой – его отец, который бесконечно чего-то от ждет от сына, требует и угрожает выселить с дачи. Отказ от «нормы» приводит к нелепому, обидному и полному боли финалу, в котором отец механически, безэмоционально разламывает весь крохотный мир своего ребенка.
На вопрос о том, как так получается, что главный герой МХА мечтает раствориться во влажной зелени, а не социализироваться в современном обществе, неплохо отвечает другой фильм конкурса – МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО Ильи Леутина. Совершенно неожиданная в современном ландшафте умолчания картина наглядно демонстрирует забитую граффити-рекламой наркотиков российскую провинцию, в которой силовые органы бездушно сажают школьников за дурацкие картинки вместо того, чтобы заниматься реальным криминалом. Главная героиня фильма – 83-летняя женщина, которая вынуждена идти на преступления, чтобы собрать деньги на взятку и помочь своему внуку. Сюжетная вариация «Во все тяжкие» прямолинейна, местами затянута, но при этом умело добивает зрителя сценой облета Родины-Матери в бесконечном тумане и концовкой, которая максимально предсказуема: как напоминает нам адвокат подростка, оправдательные приговоры в России почти не выносятся.
Чтобы не впадать в отчаяние, в центр между медитативностью МХА и беспощадной абсурдностью МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО можно поставить, например, крайне обаятельную ДЕВКУ-БАБУ Аглаи Набатниковой. Это детско-юношеский фолк-хоррор, в котором наивная криминальная линия замечательно затмевается неподдельными интересом и любовью режиссера к куклам-мотанкам, которыми она сама занимается много лет. Оживляют фильм и исполнители главных ролей – Таисья Калинина (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ) и Светлана Иванова («Обоюдное согласие») в роли ведьмы с историческим образованием.
Фото: кадр из фильма ДЕВКА-БАБА