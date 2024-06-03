top banner

Фестиваль «Новое движение»: дебюты на разных полюсах

Автор: Максим Острый

3 июня 2024

БК делится своими впечатлениями от конкурса

Через несколько часов на фестивале «Новое движение» вручат призы. Редактор БК Максим Острый делится своими впечатлениями от конкурсной программы смотра молодого кино.

Разнообразие фильмов в главном конкурсе «Нового движения» выразилось в двух проектах, расположенных как будто на разных полюсах. МОХ Никиты Миклушова – почти видеоарт, почти лишенное диалогов и нарратива произведение, которое при всем минимализме средств создает ощущение крайне выразительного конфликта. С одной его стороны – молодой человек, который не знает, чего он хочет, кроме как бегать по лесу между деревьев, с другой – его отец, который бесконечно чего-то от ждет от сына, требует и угрожает выселить с дачи. Отказ от «нормы» приводит к нелепому, обидному и полному боли финалу, в котором отец механически, безэмоционально разламывает весь крохотный мир своего ребенка.   

На вопрос о том, как так получается, что главный герой МХА мечтает раствориться во влажной зелени, а не социализироваться в современном обществе, неплохо отвечает другой фильм конкурса – МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО Ильи Леутина. Совершенно неожиданная в современном ландшафте умолчания картина наглядно демонстрирует забитую граффити-рекламой наркотиков российскую провинцию, в которой силовые органы бездушно сажают школьников за дурацкие картинки вместо того, чтобы заниматься реальным криминалом. Главная героиня фильма – 83-летняя женщина, которая вынуждена идти на преступления, чтобы собрать деньги на взятку и помочь своему внуку. Сюжетная вариация «Во все тяжкие» прямолинейна, местами затянута, но при этом умело добивает зрителя сценой облета Родины-Матери в бесконечном тумане и концовкой, которая максимально предсказуема: как напоминает нам адвокат подростка, оправдательные приговоры в России почти не выносятся.  

Чтобы не впадать в отчаяние, в центр между медитативностью МХА и беспощадной абсурдностью МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО можно поставить, например, крайне обаятельную ДЕВКУ-БАБУ Аглаи Набатниковой. Это детско-юношеский фолк-хоррор, в котором наивная криминальная линия замечательно затмевается неподдельными интересом и любовью режиссера к куклам-мотанкам, которыми она сама занимается много лет. Оживляют фильм и исполнители главных ролей – Таисья Калинина (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ) и Светлана Иванова («Обоюдное согласие») в роли ведьмы с историческим образованием.

Фото: кадр из фильма ДЕВКА-БАБА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса России: «Майор Гром: Игра» стал лидером проката
Подробнее
Касса четверга: лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня
Подробнее
Баз Лурман больше не работает над англоязычной адаптацией «Мастера и Маргариты»
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года
Подробнее
Новый фильм Бакура Бакурадзе вошел в основной конкурс кинофестиваля в Шанхае
Подробнее
«Матч ТВ» и Okko договорились о показе Евро-2024 в России
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 мая – 2 июня 2024 года
Подробнее
Трейлеры картин «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» победили на Golden Trailer Awards
Подробнее
Александр Герасимов: «Авторская анимация сможет гораздо свободнее вздохнуть, если коммерческие мультсериалы станет финансировать Фонд кино»
Подробнее