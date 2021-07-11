Walt Disney рапортует о первых успехах «Черной вдовы»

По данным Walt Disney, за первый уикенд ЧЕРНАЯ ВДОВА собрала $80 млн в кинопрокате США и Канаде, $78 млн долларов - в международном кинопрокате и более $60 млн от показа фильма на Disney+. Следует отметить, что это первый раз, когда мэйджор так оперативно представляет данные о потребительских расходах на просмотр фильма на своем стриминге.

«В очередной раз Marvel представил публике исключительный фильм, радующий поклонников по всему миру, - заявил председатель Disney Media and Entertainment Distribution Карим Даниэль. - Высокие показатели ЧЕРНОЙ ВДОВЫ в этот уикенд подтверждают правильность нашей гибкой стратегии дистрибуции, заключающейся в том, чтобы франшизные фильмы были доступны в кинотеатрах для получения зрителями настоящего кинематографического опыта. Но в то же время, поскольку проблемы COVID сохраняются, мы предоставляем потребителям выбор и возможность посмотреть картину дома на Disney +».

«Это невероятно, наблюдать, как зрители наслаждаются ЧЕРНОЙ ВДОВОЙ после двух лет без нового фильма Marvel Studios. Эти впечатляющие выходные показывают, насколько фанаты стремились увидеть этого любимого персонажа из вселенной МСТИТЕЛЕЙ в своей собственной истории. Нет сомнений в том, что ожидание того стоило. Кейт Шортланд, Скарлетт Йоханссон и команда Marvel Studios представили исключительный фильм, который продолжает наследие творческого совершенства, поскольку кинематографическая вселенная Marvel расширяется и вступает в новую эру», - добавил председатель Disney Studios Content Алан Бергман.

11.07.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com