Walt Disney рапортует о первых успехах «Круиза по джунглям»

В свой первый уикенд приключенческая картина КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ заработала в кинотеатрах США и Канады $34,2 млн, обойдя по сборам КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ($31,1 млн), а также КРУЭЛЛУ ($21,5 млн), и показала лучший результат первого уикенда среди семейного кино в ковидную эру. Помимо этого, международные рынки принесли проекту $27,6 млн, а еще около $30 млн пришло со стриминга Disney+.

"Мы представили зрителям наиболее успешный семейный проект постковидного периода, и нас это очень вдохновляет. Его сборы нельзя сравнивать с доковидной кассой. Сейчас совершенно новые условия. Но, благодаря отличным зрительским отзывам, мы превзошли наши ожидания и ожидания отрасли", - поделился эмоциями исполнительный вице-президент Disney по кинопрокату Тони Чемберс.

С другой стороны, не все в Голливуде разделяют оптимиз студии относительно прибыльности столь дорогостоящих проектов, выпускаемых одновременно в кинотеатрах и на стриминге. "Существует слишком много свидетельств того, что такая комбинированная модель уменьшает доходы по сравнению с вариантом только стримингового релиза, а также снижает касовые сборы фильмов", - на условиях анонимности сообщил прессе занимающийся инвестициями в кино инсайдер.

Некоторые отраслевые аналитики считают, что те, кто уже привык смотреть фильмы дома, в любом случае не пошли бы на КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ в кинотеатр. Так что такая модель в большей степени негативно воздействует на "случайного" кинозрителя, который может и отправился бы в кино, но, видя альтернативу, начинает сомневаться в целесообразности такого решения.

01.08.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com