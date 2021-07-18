Warner Bros. рапортует о первых успехах «Космического джема: Новое поколение»

В свой первый уикенд анимационно-игровой фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ заработал в США $31,65 млн, показав для коронавирусного периода лучший результат среди семейных проектов, а также проектов Warner Bros. Предстартовые ожидания от фильма находились в диапазоне от $15 до $30 млн. Так что новинка сработала на максимуме. Для сравнения можно отметить, что фильм ТОМ И ДЖЕРРИ начинал в США прокат с $14,1 млн, а КРОЛИК ПИТЕР 2 – с $10,1 млн.

«Это летний семейный фильм и очень отрадно, что зрители возвращаются в кинотеатры в больших количествах», – заявил глава дистрибуции Warner Bros. Джефф Голдштейн.

Опустившаяся на вторую строчку ЧЕРНАЯ ВДОВА потеряла во второй уикенд 67,3%. Это самое сильное снижение сборов среди всех проектов кинематографической вселенной Marvel. Предыдущий антирекорд принадлежал картине ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА и составлял (-62%). Среди основных причин называются не самые лучшие отзывы на картину, а также быстрое появление пиратской копии.

В этой связи есть вероятность, что, если Disney продолжит выпускать одновременно фильмы Marvel в кинотеатрах и на стриминге, то конкуренты перестанут опасаться вторых уикендов мэйджора. Раньше мощные новинки появлялись на рынке лишь через две-три недели после стартов блокбастеров Marvel, чтобы зрители удовлетворили свой кинематографический голод. В текущей же ситуации в этом уже не будет необходимости.

18.07.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com