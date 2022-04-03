Американская касса: «Морбиус» стартует в пределах ожиданий

Кинокомикс МОРБИУС с Джаредом Лето в главной роли заработал в домашнем прокате $39,1 млн. При этом прогноз Sony по итогам стартового уикенда был на уровне $33 млн, а аналитики ожидали порядка $40-50 млн. Результат МОРБИУСА обошел стартовую кассу ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА ($30,4 млн), но оказался почти в 7 раз меньше старта ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($260 млн) и почти в 3,5 раза хуже показателя БЭТМЕНА ($134 млн). Также касса МОРБИУСА на 32% меньше премьерного показателя проекта ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ в 2015 году ($57,2 млн)

Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД за вторые прокатные выходные собрала $14,8 млн (-51%), что увеличивает американскую кассу проекта до $54,5 млн.

Третью строчку рейтинга занимает БЭТМЕН Мэтта Ривза с $349 млн за пять уикендов. По итогам минувших выходных релиз собрал $10,8 млн (-47%).

Следом идет АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, заработавший $3,6 млн за седьмой уикенд. Общая домашняя касса составляет $138 млн.

Замыкает пятерку лидеров аниме GEKIJOUBAN JUJUTSU KAISEN 0 с почти $2 млн за третьи выходные и суммарными американским сборами в $31,3 млн.

03.04.2022 Автор: Виолетта Палий