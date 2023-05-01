Американская касса: «Братья Супер Марио в кино» никого не подпускают к первому месту

На исходе четвертой недели проката БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО собрали на североамериканском рынке $490 млн, что вместе с $532 млн, заработанными за пределами США и Канады, сделало релиз Universal членом клуба фильмов-миллиардеров.

Непосредственно уикенд 28-30 апреля принес мультфильму $40 млн — это больше, чем у семи следующих в таблице картин, вместе взятых.

Вторую неделю подряд серебро досталось ВОССТАНИЮ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ. В 3417 кинотеатрах Северной Америки релиз Warner Bros. и New Line освоил $12,2 млн, а общие сборы на домашнем рынке составили $44,4 млн. Это великолепный результат для кровавого хоррора с рейтингом R, производство которого стоило $15 млн, а кинотеатральный релиз изначально был под вопросом.

Драмеди о взрослении, экранизация романа Джуди Блум ТЫ ЗДЕСЬ, БОГ? ЭТО Я, МАРГАРЕТ стала лучшей новинкой уикенда, заняв третье место с $6,8 млн билетной выручки. Цифры не внушают оптимизма руководству Lionsgate. Киноадаптация книги обошлась студии в $30 млн, а за пределами США мало кто знаком с первоисточником, так что громкое название не поможет зарубежному маркетингу. При этом у картины строго положительные отзывы: оценка «A» на CinemaScore и 99% от критиков на Rotten Tomatoes.

Киану Ривз не стареет, его персонаж не умирает, а фильм ДЖОН УИК 4 не намерен покидать вершины чарта. На шестом уикенде, демонстрируя падение в 14%, боевик сумел пополнить свою копилку еще $5 млн и занять четвертую строчку американского чарта. Сборы фильма в кинотеатрах США и Канады превысили $176 млн.

Замкнул топ-5 минувшего уикенда неожиданный релиз. Компания Disney в связи с юбилеем перевыпустила в ограниченный прокат ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ. «Эпизод шесть» вышел на экраны 475 кинотеатров в пятницу, 28 апреля. К концу воскресенья благодаря активности фэндома фильм сумел освоить более $4,7 млн. Наработка юбиляра составила $9882, что на $300 больше, чем у БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО.

01.05.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов