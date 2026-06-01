Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды

Минувший уикенд стал одним из самых необычных для американского проката за последние годы. Вместо традиционного доминирования крупных франшиз рынок возглавили два малобюджетных хоррора, ориентированных прежде всего на молодую аудиторию.

Главным событием стал феноменальный старт ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ (в России с 4 июня, VLG), который не только установил ряд кассовых рекордов, но и подтвердил растущее влияние интернет-культуры на голливудскую индустрию. Психологический хоррор стал абсолютным лидером уикенда, заработав $81,5 млн в 3442 кинотеатрах Северной Америки. Уже по итогам первых трех дней проката мировые сборы картины достигли $118 млн. Фильм снял 20-летний YouTube-автор Кейн Парсонс на основе собственного популярного веб-сериала. Производственный бюджет составил около $10 млн, что делает проект одним из самых прибыльных релизов года уже после первого уикенда. Картина установила сразу несколько рекордов: лучший старт в истории студии A24; лучший старт оригинального хоррора за всю историю американского проката; лучший дебют полнометражного фильма режиссера-дебютанта вне франшизы; Парсонс стал самым молодым режиссером в истории, чей проект занял первое место в североамериканском прокате. Особенно примечателен состав аудитории. По данным PostTrak, около 85% зрителей оказались моложе 35 лет, а более половины – не старше 25 лет. Именно поколение Z оказалось основным драйвером кассового успеха.

Главным сюрпризом последних недель остается хоррор ОБСЕССИЯ. В третий уикенд проката фильм собрал $26,4 млн, увеличив кассу сразу на 10% относительно предыдущих выходных. Неделей ранее рост составлял впечатляющие 39%. Подобная динамика является исключением для современного рынка. По данным Focus Features, ОБСЕССИЯ стала первым релизом с 1982 года, который показал рост сборов как во второй, так и в третий уикенд вне праздничного периода. За три недели проката картина заработала $105 млн в США.

Главным разочарованием уикенда стала космическая сага МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Во второй уикенд картина обвалилась сразу на 69,4%, собрав лишь $25 млн в 4300 кинотеатрах. Общие показатели на данный момент: $137 млн в Северной Америке, $246 млн глобально во всем мире. Бюджет производства составил $165 млн. Отраслевые аналитики отмечают, что одной из причин слабой динамики может быть происхождение фильма как продолжения одноименного сериала Disney+.

Музыкальный байопик МАЙКЛ продолжает демонстрировать выдающуюся выносливость в прокате. В шестой уикенд картина добавила еще $11,7 млн и сохранила место в первой пятерке. Суммарные сборы в США достигли $340 млн.

Семейная комедия КОРМИЛЕЦ стала главным широким релизом недели среди картин, ориентированных на семейную аудиторию. Фильм стартовал с результатом $7,5 млн в 3252 кинотеатрах. Интересно, что реакция зрителей и критиков существенно разошлась: CinemaScore – A-; Rotten Tomatoes – 28%.

Военная драма ДАВЛЕНИЕ (в России с 18 июня, VLG) дебютировала на седьмой строчке чарта с результатом $5,8 млн в 1829 кинотеатрах. Картина рассказывает о последних 72 часах перед высадкой союзников в Нормандии. Главную роль Дуайта Эйзенхауэра исполнил Брендан Фрейзер. Хотя старт оказался слабее ожиданий, проект получил высокую зрительскую оценку CinemaScore – A.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

01.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов