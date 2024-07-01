Американская касса: «Тихое место: День первый» показал лучший старт для фильмов франшизы

Мультфильм ГОЛОВОЛОМКА сохранил лидерство в прокате, пополнив кассу на $57,4 млн. Его общая выручка составила $469 млн.

Фантастический хоррор ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ начал свой прокат с $53 млн, продемонстрировав лучший стартовый показатель среди трех фильмов франшизы. Оригинальный фильм стартовал с $50,2 млн, а его продолжение – с $47,5 млн. $5,8 млн новинке принесли залы IMAX. Критики довольно высоко оценили картину – рейтинг «свежести» от них на Rotten Tomatoes достигает 84%. Зрители оказались настроены чуть более скептично (73%). Оценка на CinemaScore составила B+.

Первая часть вестерн-саги ГОРИЗОНТЫ дебютировала с заметным отставанием от лидеров, сумев заработать $11 млн. Кевин Костнер, выступивший режиссером проекта, частично сам профинансировал грандиозное повествование о становлении Америки. 47% аудитории картины оказались старше 55 лет. Оценка фильма на CinemaScore составила B-.

Четвертая строчка досталась экшну ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА. Проект пополнил свою копилку еще на $10,3 млн, в общей сложности в ней уже $165 млн.

Замкнула пятерку лидеров новинка из Индии КАЛКИ, 2898 ГОД НАШЕЙ ЭРЫ. Фэнтези с элементами мифологии собрало $5,5 млн.

Драма про мотоциклистов БАЙКЕРЫ с третьей строчки сместилась за неделю сразу на шестую. Падение сборов составило 66%, а касса за уикенд – $3,3 млн. Общая выручка выросла до $16,2 млн.

Девятое место в чарте досталось еще одной индийской новинке – полицейской комедии JATT & JULIETT 3 ($1,5 млн).

Замкнул десятку лучших новый фильм Йоргоса Лантимоса ВИДЫ ДОБРОТЫ, который расширил свою роспись с 5 до 490 площадок. Это позволило ему заработать за уикенд $1,5 млн, общая выручка достигла $2,0 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

01.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина