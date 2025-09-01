Американская касса: лучшей новинкой стал юбилейный перевыпуск «Челюстей»

Сезон блокбастеров в США завершается на минорной ноте. Прошедший уикенд оказался еще хуже предыдущего, который был практически слабейшим в этом сезоне. Общие сборы с мая по август составили $3,67 млрд, что на 0,2% хуже аналогичного периода прошлого года. Причем из всех четырех месяцев сезона только май показал цифры лучше прошлого года, в то время как с июня по август выручка кинотеатров падала.

Лидером бокс-офиса последнего летнего уикенда остался хоррор ОРУДИЯ, вернувший себе первое место в чарте. Прошедший уикенд принес фильму $10,2 млн (-33,7% по сравнению с прошлыми выходными). При этом в текущий понедельник Америка отмечает День труда, являющийся государственным праздником. С учетом дополнительного выходного касса релиза составит $12,4 млн, а всего в копилке проекта будет уже $134 млн.

Лучшей новинкой неожиданно стал перевыпуск фильма ЧЕЛЮСТИ. Легендарная картина Стивена Спилберга ознаменовала собой начало сезона блокбастеров в США в 1975 году. И вот сейчас, спустя 50 лет, лента завершает нынешний сезон летних тентполов в кинотеатрах. За три дня классическая картина про акулу-убийцу собрала $8,1 млн на 3200 площадках и $9,8 млн с учетом праздника.

Тройку лидеров замкнул криминальный триллер ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ, в котором сыграли в том числе и российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин*. Картина Даррена Аронофски заработала за стандартный уикенд $7,8 млн. По опросам CinemaScore, новинка получила оценку B, рекомендовать к просмотру фильм готовы лишь 60% публики. При этом кинокритикам проект понравился, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 84%.

Комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 добавила в свою копилку за последние три дня августа $6,5 млн, падение сборов по сравнению с предыдущим уикендом составило 26,7%. Всего по итогам четырех уикендов на счету у фильма оказалось $80,5 млн.

Замкнула топ-5 комедия СУПРУГИ РОУЗ. Фильм, собравший в своем касте россыпь британских звезд, включая Оливию Колман и Бенедикта Камбербатча, освоил $6,4 млн за стандартный уикенд. Критики и зрители приняли фильм одинаково прохладно: рейтинг 65% и 77% на RT соответственно. По данным CinemaScore, новинку оценили на B+, рекомендовать комедию готовы лишь 52% зрителей.

Потрясающую динамику на пятой неделе проката показал мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2. За счет отсутствия релизов для семейной аудитории проект потерял всего 7,2% по сравнению с предыдущим уикендом, записав на свой счет $4,7 млн. Общий бокс-офис анимационного релиза – $73 млн.

Несмотря на не самый лучший результат сезона блокбастеров, 2025 год в целом все же пока проходит лучше 2024-го. С начала января по конец августа американские кинотеатры заработали $5,99 млрд, что на 4% больше аналогичного периода 2024-го.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛЮСТИ

01.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов