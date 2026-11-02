Американская касса: Прокат возглавил документальный фильм «Увидеть все»

Уикенд, на который пришелся Хэллоуин, оказался одним из самых слабых за последнее время: новых крупных релизов не было, а сам праздник выпал на субботу, когда многие семьи предпочитают походу в кино компанейские развлечения. Тем не менее, результаты оказались лучше, чем в прошлом году. По предварительным оценкам студий, американские кинотеатры заработали за три дня около $64 млн. Годом ранее общие сборы за тот же период составили $49 млн.

Лидером проката неожиданно стал документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ от A24, посвященный Элизабет Холмс. В третий уикенд картина заработала $10,6 млн, расширив прокат до 3243 кинотеатров. Общая касса в Северной Америке достигла $63,9 млн. Документальный проект стал одним из самых заметных хитов осеннего сезона и, вероятно, останется в числе самых кассовых неигровых релизов последних десятилетий. Успех обеспечили положительные отзывы зрителей и эффект «сарафанного радио». Аудитория возвращается к просмотру, чтобы еще раз осмыслить историю, которая по драматизму не уступает художественному кино.

На втором месте расположился кинокомикс КЛЭЙФЕЙС – мрачная история происхождения одного из противников Бэтмена. Во второй уикенд фильм собрал $10,4 млн в 3478 кинотеатрах. Североамериканская касса достигла $44,1 млн, мировая – $83 млн. Производственный бюджет проекта составил $44 млн – существенно меньше, чем у других недавних крупных релизов студии: $225 млн у СУПЕРМЕНА и $175 млн у СУПЕРГЕРЛ.

Третью строчку сохранила анимация студии Laika ВЕДЬМИН ЛЕС. Во второй уикенд мультфильм заработал $7,5 млн, потеряв 39% относительно предыдущего. Общие сборы достигли $25,9 млн в Северной Америке и $35 млн в мире.

На четвертом месте – романтическое фэнтези ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с Оливией Колман и Александром Скарсгардом. Во второй уикенд фильм освоил $4,1 млн в 2374 кинотеатрах, снизив стартовый результат всего на 28%. Североамериканская касса достигла $13,3 млн. Удержание аудитории стало одним из главных преимуществ релиза. По данным PostTrak, зрители поставили фильму пять звезд, а 74% опрошенных заявили, что определенно рекомендуют его другим. Женщины составили 73% аудитории, зрители старше 35 лет – 52%.

Замыкает первую пятерку экранизация видеоигры STREET FIGHTER. В третий уикенд фильм заработал $3,2 млн, потеряв сразу 63%. Общие сборы составили $53 млн в Северной Америке и $91,9 млн во всем мире.

Шестое место заняла единственная новинка в топ-10 – киноконцерт BTS WORLD TOUR «ARIRANG» IN SÃO PAULO: LIVE VIEWING, собравший $2,8 млн в 1010 кинотеатрах. Пятничные продажи принесли $2 млн, в субботу фильм добавил еще $800 тыс. Это специальный показ выступления южнокорейской группы BTS на стадионе Morumbi в Сан-Паулу, состоявшегося 30 октября 2026 года и ставшего финалом латиноамериканского этапа тура.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из фильма УВИДЕТЬ ВСЕ

02.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов