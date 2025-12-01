Американская касса: сиквел «Зверополиса» стартовал в два раза лучше первой части

С учетом расширенного пятидневного уикенда вторая часть анимационной франшизы ЗВЕРОПОЛИС заработала в США $156 млн. Результат оригинала ($75 млн в 2016 году) оказался превзойден в два раза. По опросам CinemaScore, новинка получила оценку A от первых зрителей, столько же было у первой части. 73% посетителей сеансов готовы рекомендовать мультфильм к просмотру своим друзьям и родственникам.

Сборы лидера прошлой недели, сказочного мюзикла ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 просели на 57%, тогда как первая часть год назад теряла всего 27,9%. За три дня сиквел собрал $62,8 млн, а всего на его счету в домашнем прокате $270 млн.

Гораздо лучше в плане динамики в прокате себя чувствует авантюрная лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, которая потеряла лишь 22% от сборов предыдущей недели. Картина про фокусников добавила к своим капиталам $7 млн, нарастив тотал до $49,6 млн.

Прекрасную стойкость демонстрирует и фантастический боевик ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ. Релиз заработал за уикенд $4,8 млн, что лишь на 26% ниже цифр прошлого уикенда. Общие сборы – $85 млн. Теперь это лучший результат для франшизы про инопланетных убийц.

Топ-5 замкнул еще один фантастический боевик: БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК отделался падением на 35%, заполучив $3,7 млн. Всего на счету у фильма по произведению Стивена Кинга $34,2 млн.

Порядка $3,2 млн за три дня и $5,2 млн за весь праздничный период заработала романтическая комедия ВЕЧНОСТЬ (VLG, с 18.12.25).

Детектив ДОСТАТЬ НОЖИ: ВОСКРЕШЕНИЕ ПОКОЙНИКА заполучил $4,3 млн за пять дней. Это уже третья глава франшизы Райана Джонсона о частном детективе Бенуа Бланке в исполнении Дэниела Крейга.

В десятку лучших также попала историческая драма ГАМНЕТ, заработавшая $1,4 млн за расширенный уикенд. Картину Хлои Чжао считают одним из потенциальных фаворитов предстоящей оскаровской гонки. Интересно, что фильм с Джесси Бакли и Полом Мескалом показал третью лучшую наработку в топ-10 после ЗВЕРОПОЛИСА 2 и сиквела ЗЛОЙ.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗВЕРОПОЛИС 2

01.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов