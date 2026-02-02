Американская касса: остросюжетные проекты оказались в топе

Прошедший уикенд в кинопрокате США выдался крайне нестандартным: в топе соседствуют правоконсервативный документальный проект, инди-фильм от ютубера и крупный студийный жанровый релиз Disney. А сборы фильмов в топ-10 взлетели на 67% по сравнению с предыдущей неделей.

Лидером уикенда по предварительным оценкам стал триллер НА ПОМОЩЬ! от Disney (20th Century Studios) и Сэма Рэйми. Студия заявляет результат около $20 млн. Фильм с Рэйчел Макадамс и Диланом О’Брайеном делает ставку на премиальные форматы: на них пришлось 46% сборов уикенда, при этом 3D дало 8%.

Инди-хоррор ЖЕЛЕЗНОЕ ЛЕГКОЕ по мотивам одноименной игры 2022 года занял вторую строчку с $17,8 млн. Режиссер и видеоблогер Марк Эдвард Фишбах, которого зрители YouTube знают как Markiplier, оплатил производство фильма из собственного кармана – и, учитывая такие кассовые показатели, его ставка явно сыграла. Результат проекта наглядно демонстрирует потенциал звезд соцсетей на большом экране.

На третьем месте – правоконсервативный документальный релиз Amazon МЕЛАНИЯ, с результатом около $7 млн. Фильм о первой леди США Мелании Трамп хоть и идет третьим по сборам, но показывает поразительные оценки аудитории, сопоставимые с лучшими результатами религиозно ориентированных картин. Оценка CinemaScore: A, PostTrak: 5 звезд, 89% зрителей рекомендуют фильм к просмотру (обычно уже 70% считается выдающимся результатом). Рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes достиг 99%, при этом критики дали всего 6% «свежести».

Анимационный сиквел ЗВЕРОПОЛИСА продолжает удивлять динамикой. На десятом уикенде сборы проекта выросли на 9,4%, что для неканикулярного уикенда – редчайший случай для анимации. Мультфильм добавил к своим капиталам $5,8 млн, тотал достиг $409 млн.

Куда менее удачно прошел уикенд для боевика УБЕЖИЩЕ (CAO, с 05.02.2026) от Black Bear – второй кинотеатральный релиз их американского подразделения. Фильм замкнул топ-5 с $5,5 млн. Картине с Джейсоном Стэйтемом стоит около $50 млн, при этом риски частично компенсированы за счет иностранных предпродаж. Фильм получил оценку B+ от CinemaScore. Критики встретили УБЕЖИЩЕ несколько теплее: 64% «свежести» на RT.

Фото: кадр из фильма НА ПОМОЩЬ!

02.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов