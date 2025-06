Американская касса: «Лило и Стич» продолжает лидировать

Лидером американского проката уверенно осталась игровая версия мультфильма ЛИЛО И СТИЧ, испытавшая падение сборов на 56,9%. Сборы проекта достигли $280 млн. Среди всех релизов 2025 года в настоящий момент это второй результат после MINECRAFT В КИНО ($423 млн).

Серебро, в свою очередь, сохранила за собой последняя часть франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. За уикенд ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА записала на свой счет $27,3 млн, что ниже цифр стартового отрезка на 57,4%. Общая касса картины достигла $123 млн.

С третьей позиции стартовал экшн КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ. Сборы новинки составили $21 млн. Оценка фильма на CinemaScore достигла высокой A-, в то время как доля положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes составила лишь 59%.

На четвертую строчку опустился хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ, пополнивший свою копилку на $10,8 млн. Теперь в ней еще более внушительные для жанра $112 млн.

Другой фильм ужасов, ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ от компании A24, начал прокат с $7,1 млн. Критикам новая работа братьев Филиппу пришлась по вкусу (90% «свежести» на Rotten Tomatoes), а аудитория оценила проект более умеренно – на B+.

Замкнуть десятку лучших смог фильм-концерт J-HOPE TOUR 'HOPE ON THE STAGE' IN JAPAN: LIVE VIEWING, для этого ему потребовалось заработать лишь $0,9 млн.

За пределами первой десятки, в рамках ограниченного проката начала работу новая лента Уэса Андерсона ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА. На шести площадках ее выручка достигла $0,6 млн за уикенд.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ

02.06.2025 Автор: Максим Острый