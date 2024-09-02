Американская касса: «Дэдпул и Росомаха» продолжает лидировать

Накануне праздничного понедельника американская киноходящая аудитория снизила свою активность до минимума. Выручка площадок за три дня составила лишь $66,3 млн.

Лидером чарта стал холдовер ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, освоивший за традиционный уикенд $15,2 млн. Общая касса блокбастера уже в понедельник добралась до отметки в $600 млн.

Второе место сохранил за собой хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ. Сборы проекта снизились на 43,0%, касса за уикенд составила $9,3 млн. Общая выручка картины достигла $88,8 млн. Среди других фильмов франшизы больше зарабатывал только ПРОМЕТЕЙ ($126 млн).

Бронза на уикенде вновь досталась мелодраме ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС. Общая касса ленты составила $134 млн.

Лучшей новинкой недели стал байопик РЕЙГАН, стартовавший с $7,4 млн и четвертой сточки бокс-офиса. Мнения критиков и простых зрителей по поводу ленты разошлись: рейтинги «свежести» на Rotten Tomatoes достигают 19% и 98% соответственно. Публика поставила новинке A на CinemaScore.

Замкнул пятерку лучших фильм-катастрофа СМЕРЧ 2. Он смог привлечь на родном рынке уже $258 млн.

Сборы триллера ПОДАЙ ЗНАК сократились на 35,8%, до $4,7 млн. Фильм Зои Кравиц расположился на шестом месте чарта, его тотал достиг $15,3 млн.

Только с девятой строчки бокс-офиса и $3,7 млн стартовал новый релиз студии Bloomhouse, хоррор ОНО СЛУШАЕТ. Оценка фильма на CinemaScore составила скромную C+, рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes – 48%.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

02.09.2024 Автор: Максим Острый