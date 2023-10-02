Американская касса: анимационная лента «Щенячий патруль: Мегафильм» возглавила чарт

Тройку лидеров американского проката на минувшей неделе составили новинки. Лучшей из них стал анимационный ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ, заработавший на старте $23 млн. Оценка картины на CinemaScore составила A.

На второй строчке чарта расположился хоррор ПИЛА 10. Его касса за уикенд достигла $18 млн, что даже выше самых оптимистичных прогнозов экспертов.

С третьего места и $14 млн стартовала фантастика СОЗДАТЕЛЬ. Оценка фильма на CinemaScore составила B+. 20% сборов ленте принесли залы IMAX, а всего на премиальные форматы пришлось 49% выручки проекта.

Сразу на четвертое место в рейтинге опустился хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2, чьи сборы снизились на 45,3%. Общая касса ленты достигла $76,8 млн.

Замкнула пятерку лидеров американского проката еще одна новинка, байопик THE BLIND. Картина, рассказывающая о жизни охотника и телезвезды Фила Робертсона, смогла привлечь $4,1 млн.

Холдовер ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ, увеличивший на минувшем уикенде свою на роспись с 616-ти до 2837 площадок, смог освоить $3,5 млн. Общая касса ленты достигла $7,3 млн.

Касса боевика НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 на второй неделе проката снизилась сразу на 69%. С результатом в $2,5 млн фильм расположился на девятой строчке чарта. Его общая выручка по итогам недели выросла до $13,3 млн.

Фото: кадр из мультфильма ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ

02.10.2023 Автор: Илья Кувшинов