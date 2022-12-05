Американская касса: комедийный боевик «Жестокая ночь» стартует со второго места

По итогам четвертого прокатного уикенда кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ собрал дополнительно $17,6 млн, увеличив свою кассу до $394 млн. Это на 7% больше, чем было в аналогичный период у ДОКТОРА СТРЭНДЖА: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ ($370 млн), но на 30% меньше, чем у первой ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ ($560 млн).

Комедийный боевик ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ стартовал с отметки $13,3 млн при прогнозируемых $10-12 млн. Релиз показал более уверенный старт, чем жанровые аналоги — фильмы МЕНЮ ($9 млн) и ВАРВАР ($10,5 млн).

Мультфильм СТРАННЫЙ МИР расположился на третьей строчке чарта с $4,9 млн за выходные. Теперь касса проекта составляет $25,2 млн.

Комедийный триллер МЕНЮ заработал в третий уикенд $3,5 млн. При этом суммарные сборы проекта составляют $24,7 млн.

Замыкает пятерку лидеров боевик ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ с $2,8 млн, пополнивший свой счет до $13,8 млн.

Общая касса уикенда составила лишь $52,9 млн. Для сравнения, в 2019 году на аналогичном уикенде американский бокс-офис достигал отметки $90,3 млн.

05.12.2022 Автор: Виолетта Палий