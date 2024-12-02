Американская касса: ураган по имени «Моана»

28 ноября в Соединенных Штатах отмечали День благодарения, и сборы кинотеатров за расширенный пятидневный праздничный уикенд достигли феноменальных $415 млн – это рекорд за всю историю наблюдений. У данного успеха было три основных слагаемых: МОАНА 2, ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА и ГЛАДИАТОР 2. По подсчетам аналитиков, на эти фильмы за праздничный период в сумме было продано 30 млн билетов.

Лидером проката стал мультфильм МОАНА 2. За традиционный уикенд его касса составила $136 млн, в то время как за расширенный – сразу $221 млн. МОАНА 2 побила сразу несколько рекордов – в том числе рекорд лучшего старта на День благодарения и рекорд лучшего трехдневного старта среди проектов Walt Disney Animated Studios. 65% аудитории мультфильма были женщинами, 25% – моложе 12 лет, 20% – в возрасте от 35-ти до 44 лет. Доля положительных отзывов со стороны зрителей на Rotten Tomatoes достигает 87%, оценка на CinemaScore – A-.

Второе место досталось фэнтези ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. Фильм после двух уикендов заработал $262 млн, что делает его самой успешной киноадаптацией бродвейских мюзиклов. Падение сборов составило скромные 28,9%.

ГЛАДИАТОР 2, в свою очередь, завоевал бронзу, заработав за три дня $30,7 млн. Его сборы снизились на 44,2%. Общая касса фильма Ридли Скотта достигла $111 млн.

Фэнтези МИССИЯ: КРАСНЫЙ расположилось на четвертом месте, его сборы за уикенд составили $12,9 млн при падении кассы лишь на 2,5%. Всего на счету ленты студии Amazon MGM $76,1 млн.

Место в пятерке смог вернуть себе тематически все более актуальный проект ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ. За три дня картина заработала $3,3 млн, доведя сумму своих сборов до $32 млн. Холдовер также отметился незначительным падением сборов в 4,5%.

МОАНА 2 стала единственной премьерой, попавшей в топ-10 на минувшей неделе. Места в чарте с шестого по десятое вновь заняли исключительно холдоверы.

Фото: кадр из мультфильма МОАНА 2

02.12.2024 Автор: Максим Острый