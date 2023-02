Американская касса: «Аватар: Путь воды» сместился на третью строчку рейтинга

Триллер СТУК В ДВЕРЬ М. Найта Шьямалана возглавил прокат с $14,2 млн за уикенд, что ниже старта другого фильма режиссера ВРЕМЯ ($16,8 млн) и значительно скромнее открытия проекта СПЛИТ ($40 млн)

Следом идет спортивная комедия 80 FOR BRADY с $12,5 млн по итогам стартовых выходных. Этот результат оказался ниже сборов комедии КНИЖНЫЙ КЛУБ ($13,5 млн) и чуть лучше старта фильма УЙТИ КРАСИВО ($11,9 млн), работавших на схожую возрастную категорию зрителей.

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ сместился на третью строчку, заработав дополнительно $10,8 млн. Теперь касса релиза увеличилась до $636 млн.

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ собрал еще $7,9 млн, суммарно он заработал $151 млн.

Пятерку лидеров замкнул новый концерт корейской группы BTS YET TO COME IN CINEMAS, собравший $6,2 млн за уикенд и $9,1 млн с начала проката. Это несколько меньше результата концерта 2022 года BTS PERMISSION TO DANCE ($6,8 млн).

06.02.2023 Автор: Виолетта Палий