Американская касса: чарт возглавили сразу две новинки

В условиях отсутствия свежих блокбастеров приятный сюрприз американским кинотеатрам преподнес мультфильм ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Новинка начала прокат с $36 млн. Оценка картины на CinemaScore достигла A, доля позитивных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes составила 86%.

Со второй строчки и $9,5 млн стартовала еще одна новинка, комедийный хоррор КОМПАНЬОН. Оценка на CinemaScore достигла солидной B+, а рейтинг на PostTrak – достаточно высоких для жанра 4 баллов из 5-ти.

Бронза на уикенде досталась холдоверу МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ с $6,1 млн. Общие сборы проекта выросли до $230 млн.

На четвертой позиции расположилась комедия ОДИН ИЗ ЭТИХ ДНЕЙ, потерявшая 25,1% от кассы предыдущего уикенда. Всего в копилке ленты – $34,5 млн.

Снижение сборов экшна ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР составило 51,7%. За уикенд лента освоила $5,6 млн, а всего на ее счету – $20,9 млн.

Места с шестого по десятое также достались разнообразным холдоверам. Лучшим из них оказался СОНИК 3, заработавший за уикенд $3,2 млн. Суммарные сборы ленты достигли $231 млн.

В борьбе за восьмое место сошлись два участника «оскаровской» гонки. На уикенде лучшим стал байопик БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ, записавший на свой счет $2,2 млн. БРУТАЛИСТ за три дня заработал $1,9 млн. Общие сборы проектов достигли, соответственно, $66,7 млн и $12,1 млн.

В сумме кинотеатры США привлекли за уикенд почти $84 млн. Это на 30,3% выше кассы предыдущей недели и на 39,3% лучше показателей на аналогичных датах в 2024 году.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

03.02.2025 Автор: Максим Острый