Американская касса: фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» стал лидером проката 

Главный релиз минувшей недели ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ одержал верх над холдовером ДЖОНОМ УИКОМ 4, собрав $38,5 млн в 3855 кинотеатрах Северной Америки на первом уикенде работы.

Ожидается, что в ближайшие недели продажи билетов на экранизацию культовой игры останутся высокими. Фильм Джонатана Гольдштейна с Крисом Пайном обошелся студии Paramount в $150 млн без учета затрат на маркетинг. Первые заработки картина получила за счет своей ядерной аудитории — «нердов и гиков», игроков в D&D, однако аналитики полагают, что ЧЕСТЬ понравится и более широкой публике, соскучившейся по релизам в фэнтези-сеттинге.

ДЖОН УИК 4 расположился на второй строчке. На втором уикенде работы с падением в 61% сборы боевика с Киану Ривзом составили $28 млн. Общая выручка релиза Lionsgate на североамериканском рынке достигла отметки в $122 млн.

Бронза у фильма HIS ONLY SON от Angel Studios. Экранизация ветхозаветной истории о прародителе мировых религий Аврааме и его сыне Исааке собрала в Северной Америке в преддверии Пасхи $5,5 млн.

Сопоставимые цифры у хоррора Paramount КРИК 6, заработавшем в кинотеатрах США и Канады $5,3 млн. К вечеру 2 апреля выручка картины на домашнем рынке превысила $98 млн. Пятерку замкнула боксерская драма КРИД 3, пополнившая копилку на $5 млн. Кассовые сборы фильма Майкла Б. Джордана на текущий момент составляют $148,5 млн.

Третьей новинкой, попавшей в топ-10 североамериканского проката, стала социальная драма ТЫСЯЧА И ОДИН. Обладатель гран-при жюри фестиваля «Сандэнс», фильм о темнокожих бедняках из гетто, заработал в прокате $1,8 млн и расположился на седьмой строчке чарта.

03.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов