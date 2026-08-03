Американская касса: новый «Человек-паук» продемонстрировал второй крупнейший старт в истории США

Главным событием уикенда в американском прокате стал старт кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ, который заработал $355 млн в 4487 кинотеатрах. Новинка Sony Pictures и Marvel Studios показала второй результат за всю историю североамериканского бокс-офиса, уступив лишь другому проекту студии – фильму МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($357,1 млн). При этом окончательные цифры еще могут измениться после публикации финальных данных понедельника, и часть аналитиков не исключает, что картина все же сможет превзойти прежний рекорд, выйдя на $358–360 млн. Фильм также установил рекорд эпохи постпандемийного мониторинга EntTelligence по посещаемости – за первые выходные его посмотрели 24,1 млн зрителей, тогда как предыдущий максимум принадлежал ЧЕЛОВЕКУ-ПАУКУ: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (20 млн билетов). Картина получила 90% «свежести» на Rotten Tomatoes и максимальную зрительскую оценку CinemaScore A.

На втором месте расположилась ОДИССЕЯ, заработавшая $51 млн в третий уикенд проката. Касса исторического эпика Кристофера Нолана снизилась на 43% относительно прошлых выходных, что остается сильным результатом для масштабной постановки подобного хронометража. Общие сборы фильма достигли $395,5 млн в Северной Америке.

Замкнули первую пятерку три релиза Disney и Universal, продолжающие постепенно терять обороты. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 собрала $6,3 млн (-38%), доведя домашнюю кассу до $462 млн. МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ в пятый уикенд заработали $5,8 млн (-41%), увеличив североамериканские сборы до $168 млн. МОАНА опустилась до $5,3 млн, потеряв сразу 50% относительно предыдущего уикенда; суммарная домашняя касса проекта достигла $115 млн.

Среди других новинок единственным заметным релизом стала независимая комедия ХОЧУ ЗАНЯТЬСЯ С ТОБОЙ СЕКСОМ, стартовавшая с $600 тысяч на 700 экранах. Несмотря на весьма скромный коммерческий результат, фильм режиссера Грегга Араки с Оливией Уайлд, Купером Хоффманом и Charli XCX получил 89% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

В целом уикенд стал рекордным для всей индустрии. Совокупные сборы всех фильмов превысили $428 млн, что является лучшим результатом за всю историю американского кинопроката, превзойдя даже уикенд выхода последних МСТИТЕЛЕЙ в 2019 году ($402 млн).

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

03.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов