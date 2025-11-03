Американская касса: худший Хэллоуин из худших

Американский прокат заметно приуныл на стыке октября и ноября. Прошедший уикенд в кинопрокате США стал худшим в текущем году и худшим среди всех хэллоуинских уикендов за последний 31 год. Ни один фильм не смог преодолеть планку сборов в $10 млн. В последний раз столь грустная для этих дат ситуация наблюдалась в 1993 году. В целом бокс-офис этого октября стал самым слабым с 1998 года.

Касса двух лидеров уикенда оказалась примерно одинаковой. Порядка $8,1 млн записала на свой счет экранизация романа Колин Гувер СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ. Лента потеряла умеренные 41% от стартовых сборов. Всего в распоряжении проекта после 10 дней проката $27,5 млн.

Фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 в свой третий уикенд заработал $8 млн при падении на 38%. Хоррор был впереди в пятницу, но на выходных прирост сборов оказался выше у романтической драмы. Тотал проекта с Итаном Хоуком достиг $61,4 млн.

На третьем месте расположилось аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. В пятницу сборы картины рухнули на 85%, но по итогам уикенда падение сгладилось и составило в итоге 66%. За три дня лента заполучила $6 млн, а ее общий бокс-офис в американском прокате вырос до $30,7 млн.

В чарт вернулся анимационный проект КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ, который выходил в прокат в августе. Кинотеатры снова демонстрировали картину в связи с Хэллоуином. За текущий уикенд релиз заработал $5,3 млн, а общие сборы составили $24,3 млн.

Топ-5 замкнул новый фильм Йоргоса Лантимоса БУГОНИЯ, который стартовал в расширенном прокате, получив роспись на более чем 2 тысячи кинотеатров. Картина с Эммой Стоун в главной роли добыла за уикенд $4,8 млн. Это лучший старт среди всех фильмов режиссера БЕДНЫХ-НЕСЧАСТНЫХ, ФАВОРИТКИ и ЛОБСТЕРА. При этом у новинки довольно внушительный для такого рода проектов бюджет $45 млн. Согласно опросам CinemaScore, фильм получил не самую высокую оценку B от первых зрителей.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, оказался фильм Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ, вернувшийся на экраны в связи с 40-летним юбилеем проекта. Три дня повторного проката принесли ленте $4,7 млн, из которых $1 млн пришелся на формат IMAX. Это уже не первый перевыпуск картины, предыдущие были в 2015, 2020 и 2021 годах, всего они смогли привлечь $2,2 млн.

Музыкальный байопик СПРИНГСТИН. ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ НЕБЫТИЯ потерял 57% стартовой кассы и сейчас заработал $3,8 млн за уикенд. Тотал проекта добрался до $16,2 млн.

В десятку также попал европейский анимационный проект СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ. Картина собрала $2,1 млн непосредственно за трехдневный уикенд и $2,5 млн за пять дней.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БУГОНИЯ

03.11.2025 Автор: Дмитрий Некрасов