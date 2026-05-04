Американская касса: сиквел «Дьявол носит Prada» стал безоговорочным лидером

Кинотеатры действительно снова «в моде» – во многом благодаря ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. Сиквел культовой модной драмы стал безоговорочным лидером: картина стартовала с впечатляющих $77 млн в Северной Америке при показе в 4 150 кинотеатрах. Это выше финальных прогнозов трекинга ($73 млн) и в разы больше старта оригинала, который в 2006 году собрал $27,5 млн. Особенно стоит выделить, что это первый случай, когда ориентированный преимущественно на женскую аудиторию фильм возглавляет открывающий уикенд летнего сезона, который традиционно принадлежал франшизам Marvel. По данным EntTelligence, в Северной Америке сиквел посмотрели около 5 млн зрителей при средней цене билета $14,56 (и $17,91 в премиальных форматах). На долю залов PLF и прочих премиальных форматов пришлось около 29% кассы уикенда – показатель, характерный скорее для блокбастеров, чем для драмеди. Критики оценили картину сдержанно (преимущественно смешанные рецензии), но зрители поставили ей уверенную «A-» по данным CinemaScore – редкий результат для сиквела драмеди через 20 лет после оригинала.

Второе место занял биографический мюзикл МАЙКЛ от Lionsgate. Фильм Антуана Фукуа о Майкле Джексоне собрал за второй уикенд $54 млн (падение на 44%) в 3 955 кинотеатрах. Для столь крупного старта это мягкое снижение, и динамика говорит о хорошем «сарафане». За десять дней релиз освоил $184 млн в Северной Америке – на 83% больше, чем БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ том же отрезке, завершившая прокат с $216 млн. Уже к понедельнику МАЙКЛ должен стать крупнейшим релизом Lionsgate в США в постковидный период, обойдя ДЖОНА УИКА 4 ($187 млн).

На третьей позиции расположился анимационный проект от Universal – СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО. За пятый уикенд мультфильм собрал $12,1 млн (-41%) в 3 419 кинотеатрах (минус 313 площадок). Домашний бокс-офис МАРИО достиг $403 млн. Это успех уровня крупнейших франшиз: сиквел уверенно удерживается в топ-3 года и по выручке, и по стабильности проката.

На четвертой строке чарта – ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» от Amazon. Фильм с Райаном Гослингом в главной роли на седьмой неделе показывает редкую для блокбастера выносливость: уикенд – $8,6 млн (падение всего на 33%) в 3 017 кинотеатрах (минус 493 площадки). Суммарные североамериканские сборы достигли $318 млн.

Замыкает топ‑5 инди‑хоррор ХОКУМ (с 07.05.2026, Capella Film) от Neon. Проект стартовал с $6,4 млн за уикенд в 1 885 кинотеатрах. Фильм получил оценку «B» по опросам CinemaScore – очень достойный результат для хоррор‑жанра, где зрители часто выходят из зала в состоянии стресса и ставят более низкие оценки.

На шестом месте начал работу анимационный релиз СКОТНЫЙ ДВОР от Angel Studios. За уикенд картина Энди Серкиса заработала $3,4 млн в 2 600 кинотеатрах. Экранизация повести Джорджа Оруэлла получила слабые отзывы критики и «C-» от CinemaScore, так что перспективы у проекта, по всей видимости, скромные.

Еще одна новинка – акулий триллер ГЛУБОКИЕ ВОДЫ от Magenta – заняла восьмую позицию. В 1 675 кинотеатрах фильм Ренни Харлина с Беном Кингсли собрал $2,1 млн за три дня. С учетом заявленного бюджета в районе $40 млн такие дебютные сборы выглядят тревожно: для проектов подобного масштаба студии обычно рассчитывают на как минимум $8–10 млн в первый уикенд в Северной Америке, чтобы потом за счет «хвоста» и международного проката выйти в зону окупаемости.

Аниме‑фильм О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ от Sony/Crunchyroll стартовал на девятом месте. В 837 кинотеатрах за уикенд он собрал $1 млн. Это полнометражная лента, действие которой разворачивается после третьего сезона сериала. Для аниме‑релиза такие цифры выглядят довольно скромными: спрос оказался заметно ниже ожиданий фанатского сегмента.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

04.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов