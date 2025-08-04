Американская касса: лучшей новинкой стал мультфильм «Плохие парни 2»

В отсутствии новых тентполов лидером кинопроката США в первый августовский уикенд остался фильм ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. Падение сборов, несмотря на хорошие отзывы, оказалось внушительным и достигло 66%. Бокс-офис второго уикенда у кинокомикса Marvel составил $40 млн, а общая выручка после 10 дней проката – $198 млн.

Мультфильм DreamWorks Animation ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 стартовал на уровне ожиданий индустрии, собрав $22,2 млн с учетом превью-показов. «Сарафан» у сиквела складывается отличный: на Rotten Tometoes рейтинг критиков 85%, зрительский – 95%, а по опросам CinemaScore новинка получила оценку A.

Третьей в чарте стартовала комедия ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. На счету у перезапуска культового проекта оказалось $17 млн. Критикам новая версия пародийного проекта от студии Paramount пришлась по душе, они наградили ее 90% «свежести» на RT. Тепло приняли новинку и зрители: оценка A на CinemaScore и 4,5 из 5 баллов от PostTrak, готовы рекомендовать фильм к просмотру 67% посмотревших.

Топ-5 американского бокс-офиса замкнули два холдовера. Кинокомикс СУПЕРМЕН опустился со второй строчки на четвертую, добавив к своей кассе $13,9 млн на четвертом уикенде (-44,1%). Общая сумма на счете проекта Джеймса Ганна выросла до $316 млн.

Гораздо меньшим уроном отделался МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ, потерявший всего 34,1% сборов на пятом уикенде. За три дня августа блокбастер про динозавров заработал $8,7 млн, а его общий бокс-офис в домашнем прокате составляет уже $318 млн.

Боди-хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ стартовал по верхней планке ожиданий, добыв $6,8 млн за уикенд и $10,9 млн с учетом превью. Критики остались в восторге от увиденного (91% на RT), чего нельзя сказать о рядовых зрителях. Опросы CinemaScore присваивают проекту дистрибьютора Neon скромное C+, а рекомендовать к просмотру новинку готовы лишь 49% посетителей кинотеатров.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПЛОХИЕ ПАРНИ 2

04.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов