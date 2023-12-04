Американская касса: лидером проката стал концертно-документальный проект Бейонсе

Лидером уикенда в США стал концертно-документальный проект RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ. Фильм, посвященный туру Бейонсе, смог начать прокат с $21 млн. Это на 9,6% меньше показателей релиза МАЙКЛ ДЖЕКСОН: ВОТ И ВСЁ ($23,2 млн) и уступает 28,8% цифрам ленты ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» ($29,5 млн). При этом новинка установила рекорд среди картин, чья премьера пришлась на уикенд после Дня благодарения. RENAISSANCE заработал оценку A+ на CinemaScore. $4,6 млн проекту принесли залы IMAX.

Фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ опустилась на второе место в чарте, освоив за уикенд $14,5 млн. Снижение кассы составило 50,1%. Общая выручка проекта достигла $121 млн.

С третьей строчки чарта и $11 млн стартовала японская фантастика ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН. Новинка показала лучший старт в американском прокате среди иностранных релизов этого года.

Четвертое место в рейтинге досталось мультфильму ТРОЛЛИ 3, сборы которого сократились на 57,3%, составив за уикенд $7,6 млн. Всего в его копилке $74,8 млн.

Выручка мультфильма ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ обрушилась на 62,4%, до $7,4 млн. В общей сложности холдовер смог заработать $42 млн, что значительно уступает графику таких проектов, как МОАНА и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ ($120 млн и $134 млн за аналогичный отрезок времени соответственно), стартовавших также на уикенде Дня благодарения.

Также сильным падением (-65,5%) отметился байопик сэра Ридли Скотта НАПОЛЕОН. Общая выручка проекта составила к вечеру воскресенья $45,7 млн.

Индийская экшн-драма ЖИВОТНОЕ стартовала с седьмой строчки чарта и $6,1 млн. Это второй в истории американского проката старт для болливудской продукции (рекорд принадлежит проекту ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ и составляет $6,8 млн).

Восьмое место в таблице досталось религиозной фантастике THE SHIFT, сумевшей привлечь $4,4 млн.

Только девятым в чарте смог стать боевик Джона Ву НЕМАЯ ЯРОСТЬ, заработавший $3 млн. Согласно PostTrak, 64% зрителей новинки были мужчинами. 75% оказались старше 25 лет. Оценка проекта на CinemaScore составила лишь C.

Фото: кадр из фильма RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

04.12.2023 Автор: Максим Острый