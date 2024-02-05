Американская касса: «Аргайл: Супершпион» возглавил прокат

В американском прокате продолжается затишье. Бокс-офис США возглавил экшн АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН производства Apple Original Films, однако первый уикенд принес ему лишь $18 млн. Это соответствует ожиданиям аналитиков, но в целом новая работа Мэтью Вона с бюджетом в $200 млн явно рассчитывала на большее. Новинка, несмотря на мощный актерский состав (в фильме заняты Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон и Дуа Липа) и отсутствие конкуренции, не заинтересовала молодежь: 76% ее аудитории были старше 25 лет. Оценка ленты на CinemaScore составила лишь C+.

Второе место в чарте досталось показам первых трех эпизодов нового сезона исторической религиозной драмы «Избранные». С учетом четверга в их копилке $7,5 млн, что превосходит верхнюю границу прогнозов экспертов. Для компании Fathom Events роспись этого релиза стала самой широкой в ее истории.

Остальные позиции в первой десятке достались холдоверам. На третью строчку опустился боевик ПЧЕЛОВОД. Снижение его кассы составило 20,9%, общая выручка достигла $49,4 млн.

Еще меньшим падением сборов отметился мюзикл ВОНКА (-15,8%). За уикенд фильм заработал $4,8 млн, а всего в его копилке $201 млн.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм МИГРАЦИЯ. После семи недель в прокате его выручка составила $106 млн.

Снижение сборов мюзикла ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ составило 42% – это самый высокий показатель среди фильмов первой десятки. На счету проекта $66,4 млн.

Отсутствие крупных новинок в американском прокате на протяжении большей части января привело в целом к тому, что валовые сборы кинотеатров по сравнению с первым месяцем 2023 года сократились на 15%. По сравнению с допандемийными показателями падение составило и вовсе 46%.

Фото: кадр из фильма АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН

05.02.2024 Автор: Максим Острый