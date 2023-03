Американская касса: «Крид 3» обошел «Человека-муравья»

КРИД 3 возглавил чарт сборов в Северной Америке. Девятый фильм франшизы «Рокки» заработал в минувший уикенд $58,7 млн. Дебют картины стал самой успешной премьерой среди спортивных фильмов в истории американского проката. Позади остались КРИД 2015 года ($29,6 млн), КРИД 2 2018 года ($35,6 млн), все прочие фильмы франшизы «Рокки» и предыдущий рекордсмен, КАРАТЭ-ПАЦАН 2010 года ($55,7 млн). Картина Майкла Б. Джордана выступила значительно выше ожиданий: аналитики прогнозировали ей кассу не более $40 млн.

Вторую строчку занимает ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ с $12,5 млн. На третий уикенд падение составило 61%. Общие сборы кинокомикса превысили $186,8 млн. Бронза у КОКАИНОВОГО МЕДВЕДЯ с $11 млн, (-52.6%). К вечеру воскресенья общая касса черной комедии достигла $41 млн.

С четвертой строчки стартовала аниме-компиляция DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA — TO THE SWORDSMITH VILLAGE. Японский релиз сумел заработать в первый уикенд марта $10,1 млн. Религиозная драма Lionsgate РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА замкнула пятерку, пополнив свою копилку на $8,7 млн (-45.5%). Общие сборы картины составили $30,5 млн.

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ разместился на 6-м месте, заработав $3,6 млн, за ним следует третья новинка недели, ОПЕРАЦИЯ ФОРТУНА ($3,2 млн), КОТ В САПОГАХ: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ($2,7 млн) и СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ($1,2 млн). Топ-10 замкнул фильм 80 ДЛЯ БРЭДИ, сборы спортивной комедии едва превысили $845 000.

Десятка самых успешных картин этого уикенда заработала в совокупности около $112,4 млн, улучшив результат предыдущей недели ($88,6 млн).

06.03.2023