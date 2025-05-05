Американская касса: «Громовержцы*» уверенно возглавили прокат
Новый кинокомикс Marvel смог заработать $76 млн
На первой строчке американского чарта расположилась новинка – кинокомикс ГРОМОВЕРЖЦЫ*. Новый проект Marvel смог освоить на старте $76 млн. Учитывая крайне позитивный «сарафан» (оценка A- на CinemaScore, 94% позитивных отзывов на RottenTomatoes) и активность достаточно юных зрителей (сразу 62% публики были моложе 35 лет), у фильма есть все шансы на долгую жизнь в прокате.
Хоррор ГРЕШНИКИ отступил на второе место в таблице, заработав за уикенд $33 млн при снижении сборов на скромные, несмотря на сильную конкуренцию, 27,8%. Общая касса релиза выросла до $180 млн.
Замкнул тройку лучших блокбастер MINECRAFT В КИНО. В его активе к вечеру воскресенья было уже $398 млн.
Экшн-триллер РАСПЛАТА 2 потерял внушительные 61,4% от кассы первого уикенда. За три дня холдовер положил в свою копилку $9,5 млн. Всего на его счете – $41,2 млн.
Касса фильма ужасов ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА снизилась на 52,5%, до $3,8 млн. Сравнительно мягкое падение позволило хоррору сохранить место в пятерке лидеров чарта. Общие сборы проекта добрались до $14,4 млн.
Выручка триллера НОВИЧОК составила $1,8 млн за уикенд. С начала проката картина освоила $36,9 млн.
Мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ пополнил свой счет на $1,7 млн. Всего в его активе – $57,7 млн.
Боевик ПОД ОГНЕМ заработал за три дня $1,3 млн. Суммарные сборы ленты достигли $24,1 млн.
В десятку лучших смогли пробиться сразу две индийские новинки – боевик HIT: THE 3RD CASE и историческая картина GURU NANAK JAHAZ. Их сборы составили, соответственно, около $1 млн и $0,7 млн.
За пределами первой десятки стартовал триллер СЕРФЕР. Фильм с Николасом Кейджем в главной роли заработал $0,7 млн.
По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.
Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*
05.05.2025 Автор: Максим Острый