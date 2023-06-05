Американская касса: новым лидером стал «Человек-паук: Паутина вселенных»

Мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ стартовал с первого места и $121 млн — это более чем в три раза превышает показатели первой части ($35,3 млн) и является восьмым лучшим стартом в истории среди анимационных релизов. Специалисты прогнозировали фильму успех: по их оценкам, он должен был начинать прокат минимум с $95 млн, а максимум — с $130 млн.

Второе место у РУСАЛОЧКИ. За уикенд фильм освоил $40,6 млн, его общая касса выросла до $186 млн.

Еще одна новинка замкнула тройку лидеров — ею стал хоррор БУГИМЕН. Экранизация рассказа Стивена Кинга привлекла $12,3 млн.

Четвертое место в чарте досталось триквелу СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Холдовер пополнил свою копилку на $10,2 млн, доведя общий счет до $323 млн.

Замкнул пятерку лучших ФОРСАЖ 10, сборы которого составили $9,2 млн. Всего экшн смог заработать по итогам трех недель в прокате $128 млн.

Среди новинок прошлой недели лучше прочих смогла выступить комедия УИКЕНД С БАТЕЙ, заработавшая $2,1 млн. Всего в копилке релиза теперь — $8,7 млн.

Девятое место досталось драмеди ТЫ РАНИЛ МОИ ЧУВСТВА, заработавшему за уикенд $0,8 млн. Всего на счету проекта — $3 млн.

Замкнул десятку боевик БЕГЛЕЦ, который за уикенд также смог привлечь $0,8 млн. В копилке фильма по итогам недели — $4,2 млн.

Фото: кадр из мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

05.06.2023 Автор: Максим Острый