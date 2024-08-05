Американская касса: «Дэдпул и Росомаха» стал самым успешным проектом с рейтингом R в истории США

Кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА на втором уикенде потерял лишь 54,1% от сборов стартовой недели. С пятницы по воскресенье картина освоила $97 млн, ее общая выручка достигла $396 млн. Лента с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом уже обошла итоговые цифры как оригинального фильма ($363 млн), так и сиквела ($318 млн). Также фильм опередил сборы СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ ($371 млн), до этого момента возглавлявших чарт самых успешных проектов с рейтингом R в американском прокате.

Второе место смог сохранить за собой фильм-катастрофа СМЕРЧ 2. Картина пополнила свою копилку на $22,7 млн. Общие сборы проекта выросли до $196 млн.

С третьего места и $15,6 млн стартовал триллер М. Найт Шьямалана ЛОВУШКА. 52% зрителей фильма были белыми, 25% представляли латиноамериканское население страны, 12% – афроамериканское. Оценка ленты на CinemaScore составила C+.

Четвертое место в чарте досталось мультфильму ГАДКИЙ Я 4. Сборы проекта перевалили за отметку в $300 млн. Холдовер пока что уступает итоговым цифрам обоих спин-оффов про миньонов ($336 млн и $370 млн), но опережает итоговые цифры оригинального мультфильма и его триквела ($252 млн и $265 млн соответственно).

Замкнула пятерку лидеров ГОЛОВОЛОМКА 2. Анимационный релиз записал на свой счет $6,7 млн за уикенд, его общая выручка выросла до $627 млн.

Еще одна новинка недели, семейное фэнтези ГАРОЛЬД И ВОЛШЕБНЫЙ МЕЛОК начало прокат с $6 млн. Рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes составил лишь 28%, в то время как от аудитории – 91%. Симпатии зрителей подтверждаются и оценкой на CinemaScore – A-.

Религиозная драма THE FIRING SQUAD за первый уикенд смогла привлечь $1,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

05.08.2024 Автор: Максим Острый