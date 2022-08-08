Американская касса: бокс-офис США вновь возглавила новинка

По прогнозам специалистов комедийный боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ должен был заработать за первый уикенд минимум $27 млн, максимум – $36 млн. В конечном итоге возглавившая уикенд картина смогла освоить $30,1 млн. Это превышает стартовые результаты таких проектов с рейтингом R, как ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ и МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ на 15% и 46,6% соответственно. В то же время фильм с Брэдом Питтом не смог обойти другую картину с этим актером в главной роли – ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ ($41,1 млн). Его оценка на сайте CinemaScore составляет B+, 63% пользователей PostTrak готовы рекомендовать проект своим знакомым. 40% зрителей были старше 35 лет, 58% – в возрасте от 18 до 34 лет. Согласно опросам, 35% аудитории пошли на БЫСТРЕЕ ПУЛИ из-за Брэда Питта, еще столько же – из-за кастинга в целом.

Сразу на 51,3% снизились сборы СУПЕРПИТОМЦЕВ – на втором уикенде в прокате анимационный релиз смог заработать только $11,2 млн. Всего на его счету $45,1 млн. Падение кассы оказалось более жестким, чем у недавнего проекта ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (-38,7%) и у прошлогоднего ЩЕНЯЧЬЕГО ПАТРУЛЯ В КИНО (-49,4%). Впрочем, МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ теряли на второй неделе еще больше – 56,9%.

Выручка фантастического хоррора НЕТ после трех недель в прокате достигла $98 млн. Фильм на 35% отстает от показателей фильма ужасов МЫ, который за аналогичный отрезок времени смог освоить $152 млн. Также новая работа Джордана Пила уступает графикам ХЭЛЛОУИНА ($150 млн) и ТИХОГО МЕСТА ($131,2 млн).

ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ опустился на четвертую строчку чарта. В его копилке $316 млн, что на 8,4% опережает график сборов предыдущей части франшизы.

Замкнул первую пятерку мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ. В США его касса достигла $335 млн.

Еще одной новинкой, сумевшей пробиться в десятку, стала семейная комедия EASTER SUNDAY, занявшая восьмое место в чарте. На старте фильм освоил $5,3 млн, что вполне соответствует прогнозам экспертов. 37% зрителей ленты, рассказывающей об американо-филиппинской семье, были азиатского происхождения. Оценка фильма на CinemaScore составляет B+, рекомендовать картину своим знакомым будут только 49% пользователей PostTrak.

08.08.2022 Автор: Максим Острый