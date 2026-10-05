Американская касса: «Диггер» показал худший старт для фильмов с Томом Крузом за последние 19 лет

Лидером американского бокс-офиса стала экранизация романа Коллин Гувер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ. Триллер с Энн Хэтэуэй, Дакотой Джонсон и Джошем Хартнеттом стартовал с $32,6 млн в 3 510 кинотеатрах, став крупнейшим релизом уикенда и вторым лучшим стартом среди экранизаций писательницы. При этом новинка получила лишь C+ по CinemaScore – худшую оценку среди киноадаптаций Гувер. Показатель PostTrak еще жестче – лишь 50% зрителей заявили, что определенно рекомендуют фильм.

Хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА сохранил вторую строчку, заработав $12,5 млн. За третий уикенд фильм потерял 46% относительно предыдущего, а общие сборы достигли $124,9 млн.

Приключенческий фильм СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ занял третье место с $11 млн, потеряв 45% во второй уикенд. Количество кинотеатров, напротив, выросло на 46 площадок – до 3 481. Общие сборы достигли $38,4 млн.

Криминальная драма ПРАЙМ-ТАЙМ от A24 опустилась на четвертое место, собрав $8 млн. Падение составило 57,5%, а общая касса достигла $34,1 млн.

Авторская сатирическая драма ДИГГЕР заняла лишь пятую строчку с $8 млн в 3 321 кинотеатре. Для Тома Круза это худший старт с 2007 года, когда фильм ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ открылся с $6,7 млн. При этом бюджеты двух проектов несопоставимы: производство ДИГГЕРА стоило более $160 млн. Реакция аудитории также не помогла. ДИГГЕР получил C+ по CinemaScore и лишь 47% рекомендаций по PostTrak. При этом Rotten Tomatoes дает новинке 71% зрительской оценки. Премиальные форматы обеспечили почти половину сборов. Новинка снята в VistaVision, а основная аудитория сосредоточилась на побережьях.

Перевыпуск МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – ПОВТОР рухнул с первого места на седьмое, заработав $4,4 млн во второй уикенд. Падение составило сразу 83%, а общие сборы фильма в США достигли $894,6 млн.

Индийский криминальный триллер ВИДИМОСТЬ 3 дебютировал на восьмой позиции с $2,7 млн в 541 кинотеатре. Для нишевого зарубежного проекта это заметный результат при крайне ограниченном масштабе дистрибуции.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДИГГЕР

05.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов