Американская касса: холдоверы все еще в топе

Первый уикенд года в американском прокате прошел во власти холдоверов. На верхнюю строчку чарта взмыл МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, заработавший за уикенд $23,8 млн. Общая выручка проекта выросла до $169 млн. Сборы снизились на умеренные 35,2%.

Серебро досталось СОНИКУ 3, записавшему на свой счет $21,2 млн при падении на 42,7%. Суммарные сборы ленты в США составляют уже $188 млн.

Касса хоррора НОСФЕРАТУ сократилась на 39%, что значительно мягче падения БАГРОВОГО ПИКА (56,9%). Всего в копилке фильма ужасов находятся $69,4 млн. В настоящий момент это четвертый самый кассовый хоррор года, его ближайший конкурент – СОБИРАТЕЛЬ ДУШ ($74,3 млн).

На четвертой строчке чарта расположилась МОАНА 2, на пятой – ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. Общие сборы этих проектов составили, соответственно, $425 млн и $451 млн.

Биографическая лента Джеймса Мэнголда БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ на второй неделе проката потеряла 30,8% от кассы первого уикенда. ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ в свое время снижался лишь на 14%, зато ЭЛВИС в 2022 году – на 40,9%.

Отличную стойкость в рамках своей жанровой ниши продемонстрировал эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА. За второй уикенд фильм с Николь Кидман в главной роли освоил $4,5 млн, что совпадает с премьерными показателями. Общая выручка релиза выросла до $16,1 млн.

Место в десятке сохранила спортивная драма КАК КРЕМЕНЬ, для этого ей оказалось достаточным заработать лишь $1,2 млн. Всего в копилке ленты – $7,1 млн.

Несмотря на отсутствие в топ-10 новинок, суммарная выручка кинотеатров за уикенд составила $106 млн, что на 23% опережает показатели прошлого года. Впрочем, до цифр доковидной эпохи площадкам все еще далеко. Напомним, что в 2016 году сборы на аналогичных датах достигали $220 млн, а в 2018-м – $144 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ

06.01.2025 Автор: Максим Острый