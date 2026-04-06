Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года

Американский кинопрокат уверенно выходит на траекторию восстановления: в первый уикенд апреля совокупная касса 2026 года в США уже превысила отметку $2 млрд, которую в 2025‑м отрасль преодолела заметно позже.

Главное событие начала апреля – выход анимационного блокбастера СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО, который обеспечил рынку крупнейший старт года. За стандартный трехдневный уикенд мультфильм собрал $131 млн, но за пять дней с учетом выхода в среду накопилось уже $190 млн. Мировой дебют достиг $373 млн при бюджете $110 млн. Это второй результат по трехдневному старту за всю историю студии Illumination – выше только БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО 2023 года ($146 млн).

На второе место опустился фантастический фильм ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». Релиз с Райаном Гослингом собрал $30,7 млн за три дня (падение на 43% неделя к неделе), суммарный домашний бокс‑офис достиг $217 млн.

Третью позицию занимает ВОТ ЭТО ДРАМА!, (VLG, с 09.04.26), стартовавшая по верхней планке прогнозов – с $14,4 млн. При этом бюджет фильма составил $28 млн. По CinemaScore оценка составила B, что для драматического проекта с акцентом на женскую аудиторию воспринимается как умеренно позитивный результат.

Со второй на четвертую строчку опустился мультфильм ПРЫГУНЫ, который находится уже на пятой неделе проката. За уикенд анимационный проект добавил $5,8 млн (падение на 52%), суммарная касса достигла $150 млн.

Пятое место занимает романтическая драма НАПОМИНАНИЕ О НЕМ на четвертой неделе проката. Уикенд принес $2,2 млн (просадка на 53%), накопленная домашняя касса – $45,3 млн.

На шестой позиции расположилась историческая драма ВЕЛИКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. Картина заработала $2,1 млн с 1 289 залов и получила редкую, высшую оценку CinemaScore A+. Фильм режиссера Джошуа Энка рассказывает о дружбе преподобного Джорджа Уайтфилда и Бенджамина Франклина и стал фактически единственным заметным проектом для верующей аудитории в пасхальный уикенд.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

06.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов