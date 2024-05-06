Американская касса: «Каскадеры» с Райаном Гослингом возглавили прокат

Лидером американского проката стал комедийный экшн КАСКАДЕРЫ, сумевший заработать за первый уикенд умеренные $28,5 млн. Фильм с Райаном Гослингом и Эмили Блант начал прокат примерно на одном уровне с такими релизами с участием этих актеров, как БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 ($32,8 млн) и ГРАНЬ БУДУЩЕГО ($28,8 млн). При этом рейтинг «свежести» новинки от критиков на Rotten Tomatoes достигает 83%, а оценка от зрителей на CinemaScore – A-. По версии аналитиков, столь спокойный старт проекта обусловлен его многожанровостью и далеко не самым известным брендом в названии (оригинальное телешоу The Fall Guy выходило в эфир в 80-х годах прошлого века).

Второе место в чарте досталось ре-релизу картины ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД I – СКРЫТАЯ УГРОЗА. Лента Джорджа Лукаса, вернувшаяся в кинотеатры в честь 25-летнего юбилея, освоила за уикенд $8,1 млн. Это выше показателей перевыпуска ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЖЕДАЯ, привлекшего в апреле прошлого года $5,1 млн.

На третье место сместилась спортивная мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ, заработавшая за уикенд $7,6 млн. Снижение сборов составило 49,1%, что сопоставимо с показателями комедии БЕЗ ОБИД (-47,6%). Общая выручка картины достигла уже $29,5 млн.

С четвертой позиции и $6,5 млн начал прокат хоррор ТАРО: КАРТА СМЕРТИ. Его оценка на CinemaScore составила C-. 52% аудитории составили женщины. 67% зрителей проекта были в возрасте от 18 до 34 лет. Ядром публики стали латиноамериканцы (38%).

Замкнул первую пятерку блокбастер ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ. По итогам уикенда в его копилке оказалось $188 млн.

Места в чарте с шестого по десятое достались другим холдоверам. Лучшим среди них стала экшн-драма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, освоившая за уикенд $3,6 млн. Общая выручка картины достигла $62 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КАСКАДЕРЫ

06.05.2024 Автор: Максим Острый