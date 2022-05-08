Американская касса: «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» стартует несколько ниже прогнозов

ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ заработал в первый уикенд $185 млн при прогнозируемых $194-197 млн. При этом кинокомикс показал лучший старт среди фильмов Disney за время пандемии, а также второй пандемийный старт после ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($260 млн). Первый ДОКТОР СТРЭНДЖ в 2016 году заработал в американском прокате $85 млн.

Следом идет мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ, который собрал в свой третий уикенд $9,7 млн. Общая касса на данный момент составляет $57,5 млн.

Проект СОНИК 2 В КИНО заработал дополнительно $6,2, увеличив сборы до $169 млн.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНА ДАМБЛДОРА в четвертый уикенд собрал еще $3,9 млн. Суммарная касса проекта составляет $86 млн.

Фильм ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ компании А24 заработал дополнительно $3,3 млн в седьмой прокатный уикенд. Теперь американские сборы картины составляют $41,5 млн.

Суммарные сборы минувшего уикенда составляют $219 млн, что на 10% больше относительно того же уикенда 2019 года.

08.05.2022 Автор: Виолетта Палий