Американская касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» стал шестым по сборам фильмом за все время

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ в четвертый домашний уикенд собрал $33 млн, что на 41% меньше минувших выходных. В четвертую неделю сборы проекта превосходят соответствующие результаты прошлых рождественских релизов, проектов вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, как ПОСЛЕДНИЙ ДЖЕДАЙ ($23,7 млн), ИЗГОЙ-ОДИН ($22 млн) и СКАЙУОКЕР. ВОСХОД ($15,1 млн), но отстает от ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ ($42,3 млн). Что касается кассы других проектов Marvel в аналогичные уикенды, фильм с Томом Холандом обошел такие проекты, как МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($29,9 млн), МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($29,4 млн), ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ ($13,2 млн) и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА ($12,4 млн).

Суммарные американские сборы новой части фильмов о Человеке-Пауке составляют $668,7 млн — это шестой самый кассовый фильм в местном прокате, опередивший также ТИТАНИК Джеймса Кэмерона ($659,3 млн). Впереди среди прочих остаются МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($678,8 млн) и МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($858,3 млн).

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 через 17 дней после старта домашнего проката стал доступен для просмотра за дополнительную плату на зарубежных онлайн-платформах, что все равно позволило проекту заработать $12 млн по итогам третьего уикенда (-41%). Общие сборы проекта составляют $109 млн. Таким образом, продолжение анимационного мюзикла оказалось самым кассовым мультфильмом с начала пандемии.

На третьей строчке чарта расположился шпионский боевик КОД 355 с Джессикой Честейн, Лупитой Нионго, Пенелопой Крус и другими звездами, заработавший на старте $4,8 млн. Следом идет KING'S MAN: НАЧАЛО с $3,2 млн в третьи выходные и суммарными сборами $25,1 млн.

Замыкает пятерку лидеров спортивная драма АМЕРИКАНСКИЙ НЕУДАЧНИК, которая в пятый уикенд собрала $2,4 млн (-38%), общие сборы оказались на уровне $18,8 млн.

09.01.2022 Автор: Виолетта Палий