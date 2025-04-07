Американская касса: «Minecraft в кино» продемонстрировал лучший старт среди экранизаций видеоигр

Фильм по мотивам видеоигры MINECRAFT В КИНО стал настоящим феноменом, заработав за первый уикенд в родном прокате $157 млн. Это лучший старт среди экранизаций видеоигр: позади остались цифры проектов БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($146 млн) и ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ ($80 млн). Новинка вызвала настоящий бум среди молодежи: очевидцы рассказывают о зрителях, забирающихся на спинки кресел в кинотеатрах и выкрикивающих вместе с героями фильма реплики из игры. Уже можно уверенно утверждать, что скепсис со стороны критиков (рейтинг «свежести» от них на Rotten Tomatoes добрался лишь до 49%) совершенно не повлиял на интерес аудитории, которая, к тому же, оценила фильм достаточно высоко – доля позитивных отзывов на RT достигла 87%, а оценка на CinemaScore составила B+.

На вторую строчку отступил боевик МАСТЕР, потерявший 53,1% от сборов первого уикенда. За уикенд фильм Дэвида Эйера заработал $7,3 млн, всего на его счету – $27,8 млн.

С третьего места и $6,7 млн стартовала очередная часть кинотеатральной версии сериала The Chosen: Last Supper. Предыдущая неделю назад смогла заработать значительно больше – $11,5 млн. На этой неделе она в чарте расположилась на седьмой позиции, в ее копилке теперь – $17,9 млн.

Четвертое место досталось БЕЛОСНЕЖКЕ. За уикенд сказка привлекла $6,1 млн, ее общие сборы выросли до $77,5 млн.

Замкнул первую пятерку бокс-офиса хоррор ЖЕНЩИНА ВО ДВОРЕ, освоивший в общей сложности $16,7 млн. Снижение его выручки составило 52,1%.

Немного отстал от ближайшего конкурента еще один фильм ужасов, СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА. Хоррор-фэнтези с сильным комедийным элементом освоило за уикенд $2,7 млн, потеряв 53,4% от стартовых показателей. Всего в копилке проекта теперь – $8,5 млн.

С восьмого места и $1,8 млн начал работу в прокате комедийный слэшер АДСКОЕ ЛЕТО. Новинка с Финном Вулфхардом в одной из главных ролей не понравилась ни критикам, ни простым зрителям: ее показатели на Rotten Tomatoes составляют, соответственно, 48% и 50%.

Драмеди ВЕРНЫЙ ДРУГ расширило свою роспись с 2 до 1237 кинотеатров. За первый полноценный уикенд в прокате фильм с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс привлек $1,6 млн и заработал достаточно позитивный «сарафан»: доля положительных отзывов от аудитории на Rotten Tomatoes составила 81%.

Замкнул десятку американского бокс-офиса КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР. После восьми недель в прокате на его счету $199 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО

07.04.2025 Автор: Максим Острый