Американская касса: новый «Мир Юрского периода» возглавил прокат

Фантастический экшн МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ за три дня в прокате заработал $91,5 млн, что полностью соответствует ожиданиям экспертов. С учетом праздничных дней (на минувшей неделе в Штатах отмечался День Независимости) касса проекта достигла $147 млн. Критики приняли фильм прохладно – его рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил лишь 51%. Доля позитивных отзывов от зрителей оказалась несколько выше – 72%. Оценка ленты на CinemaScore составила B.

На фоне старта сильного конкурента сборы спортивной ленты F1 опустились на 54,3%. За уикенд картина с Брэдом Питтом заработала $26,1 млн, ее общая касса выросла до $110 млн. В залах IMAX проект освоил $27,4 млн.

Замкнуло тройку лидеров семейное фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. По итогам уикенда в его активе – $224 млн.

Выручка мультфильма ЭЛИО снизилась на 45,4%. После трех недель в прокате в копилке анимационного релиза – скромные $55,1 млн.

На пятом месте расположился хоррор 28 ЛЕТ СПУСТЯ. Касса фильма ужасов за уикенд составила $4,6 млн, тотал вырос до $60,2 млн.

На седьмое место в чарте опустился еще один остросюжетный релиз – М3ГАН 2.0. Снижение его сборов составило значительные 62,8%. Тотал проекта после двух недель в прокате составил лишь $18,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ

07.07.2025 Автор: Максим Острый