Американская касса: почти рекордное лето

Американский кинопрокат завершил летний сезон 2026 года на фоне заметного расхождения между общими показателями рынка и результатами конкретного уикенда. С одной стороны, период с мая по начало сентября стал одним из самых успешных за всю историю: кассовые сборы оцениваются примерно в $4,7 млрд, что близко к абсолютному летнему рекорду 2013 года в $4,755 млрд без учета инфляции. С другой – расширенный праздничный уикенд в честь Дня труда оказался слабым с точки зрения новых релизов: лишь один дебютант вошел в топ-5, а основную кассу вновь обеспечили проекты, находящиеся в прокате несколько недель.

Лидером шестую неделю подряд остается супергеройский фильм Sony и Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. За трехдневный уикенд он собрал $18 млн, снизив сборы на 20% относительно предыдущего уикенда. В понедельник кинокомикс добавил еще $5,3 млн, доведя четырехдневные сборы до $23,3 млн. Североамериканские сборы достигли вместе с цифрами понедельника $923 млн. При сохранении текущей динамики картина Sony должна вскоре выйти на первое место в списке самых кассовых проектов в истории американского проката.

Вторую позицию занимает приключенческий пеплум Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. На восьмом уикенде фильм собрал $13 млн, потеряв 9% относительно предыдущего. Понедельник принес еще $4,2 млн, а итог за четыре дня составил $17,2 млн. Североамериканские сборы ОДИССЕИ достигли $588,9 млн.

На третье место опустился гибрид анимации и игрового кино ХИТРЫЙ КОЙОТ – картина с персонажами Looney Tunes, а также с Уиллом Форте, Ланой Кондор и Джоном Синой. На втором уикенде фильм собрал $11,3 млн в 3 727 кинотеатрах, что означает снижение примерно на 29% относительно старта. В понедельник лента заработала еще $3,1 млн, а четырехдневный результат составил $14,5 млн. Общая североамериканская касса достигла $37 млн.

Четвертым стал криминальный триллер ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Проект Paramount с рейтингом R собрал $7,4 млн за трехдневный уикенд в 2 903 кинотеатрах и около $9,1 млн за четыре дня. Главные роли в картине исполнили Марк Уолберг и Яхья Абдул-Матин II. Реакция аудитории оказалась заметно лучше отзывов критиков: CinemaScore присвоил фильму оценку B+, тогда как на Rotten Tomatoes сейчас 55% положительных рецензий критиков и 86% положительных оценок зрителей.

Пятое место занимает хоррор АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ. На третьем уикенде фильм собрал $6,5 млн, потеряв 36% относительно предыдущего уикенда. Еще $1,6 млн картина получила в понедельник, поэтому четырехдневная касса составила $8,1 млн. Общие сборы в Северной Америке достигли $55,7 млн.

Отдельной строкой стоит перевыпуск семейного анимационного фильма ТАЧКИ, приуроченный к 20-летию картины Pixar. На шестой позиции он заработал $6,1 млн за три дня и $7,6 млн за четыре дня. Фильм вернулся в прокат примерно на 2 900 площадках.

Седьмое место занимает хоррор-комедия ПРИЯТЕЛЬ. На втором уикенде фильм собрал $5,7 млн, увеличив трехдневную кассу на 5%. С учетом понедельника результат составил около $7,2 млн, а общая североамериканская касса достигла $15,7 млн. Одновременно прокат расширился на 494 кинотеатра – до 1 771 площадки. Для независимого хоррора это позитивная динамика.

Совершенно противоположную динамику показывает постапокалиптический триллер Ридли Скотта СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ. На втором уикенде фильм обвалился на 65%, собрав $2,7 млн за три дня. В понедельник картина добавила еще $700 тысяч, а четырехдневный результат составил около $3,4 млн. Общая касса достигла $13,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

07.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов